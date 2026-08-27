Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs Pumas de la Jornada 6 del Apertura 2026

Xolos de Tijuana y Pumas protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos necesitan regresar al camino de la victoria después de dejar puntos en el camino durante su presentación más reciente.

El conjunto fronterizo intentará aprovechar la localía para recuperarse de la goleada sufrida ante Chivas. Por su parte, los universitarios buscarán conseguir un resultado positivo fuera de casa y mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla general.

¿Dónde se juega el Xolos vs Pumas?

El partido entre Xolos y Pumas se disputará en el Estadio Caliente, inmueble ubicado en Tijuana, Baja California. El escenario también es conocido como el “Mictlán” y funciona como la casa habitual del conjunto rojinegro en la Liga BBVA MX.

De esta manera, los dirigidos por Sebastián Abreu contarán con el apoyo de su afición para afrontar uno de los compromisos más exigentes del comienzo del campeonato. El césped sintético y las condiciones de la ciudad fronteriza suelen representar un desafío adicional para los equipos visitantes.

|MEXSPORT

¿Cuándo se juega el Xolos vs Pumas?

El choque correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 se llevará a cabo el viernes 28 de agosto. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas de Tijuana y las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR:



Este encuentro será uno de los encargados de abrir la actividad de la sexta fecha del futbol mexicano. Estos son los datos más importantes del choque entre fronterizos y universitarios:



Partido: Xolos de Tijuana vs Pumas UNAM

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026

Estadio: Estadio Caliente

Ciudad: Tijuana, Baja California

Hora local: 20:00 horas

Hora del centro de México: 21:00 horas

¿Cómo llega Xolos al partido contra Pumas?

Xolos viene de sufrir su primera derrota del campeonato tras caer por 5-2 contra Chivas en el Estadio Akron. El equipo de Sebastián Abreu tuvo serios problemas defensivos y no pudo contener el poder ofensivo del conjunto rojiblanco.

El Atlético San Luis y los Xolos de Tijuana empataron sin goles en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX|Fernando Monreal

Pese al resultado negativo, el cuadro fronterizo suma 10 puntos y se encuentra dentro de los primeros lugares de la clasificación. El regreso al Estadio Caliente aparece como una oportunidad para dejar atrás la goleada y recuperar las buenas sensaciones mostradas durante las primeras jornadas.

Pumas quiere regresar al camino de la victoria

Pumas llegará a Tijuana después de empatar 1-1 frente a Necaxa. Los universitarios alcanzaron los ocho puntos en el Apertura 2026, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota durante sus primeras cinco presentaciones.

El equipo comandado por Esteban Solari necesita mejorar su rendimiento como visitante para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación directa. Sin embargo, tendrá una prueba complicada ante unos Xolos que buscarán hacerse fuertes en el Estadio Caliente.