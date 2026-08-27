OFICIAL: El Necaxa vs Cruz Azul de la jornada del Apertura 2026 se jugará en La Cantera

Necaxa y Cruz Azul se enfrentan este viernes 28 de agosto en compromiso de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la categoría Sub 21 en un encuentro en donde La Máquina buscará sumar tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en la tabla.

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Necaxa vs Cruz Azul Sub 21 se jugará en las instalaciones de los Rayos en La Cantera

El encuentro entre los equipos Sub 21 del Necaxa y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará en las instalaciones de la Casa Club Necaxa Cancha 1 ubicadas en la Colonia La Cantera en Aguascalientes.

Los Rayos buscarán su primera victoria en esta cancha, ya que acumulan dos empates y un descalabro y ante La Máquina se presenta una oportunidad irrepetible para reivindicarse frente a su afición.

El encuentro entre el Necaxa y el Cruz Azul Sub 21 comenzará en las instalaciones ubicadas en la colonia La Cantera en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, el primer equipo del Necaxa se enfrentará este mismo viernes 28 de agosto al Cruz Azul en duelo de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes en un encuentro que comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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