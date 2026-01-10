Xolos de Tijuana vs América: Alineaciones de la Jornada 1 del Clausura 2026

Xolos recibe al América en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Comienza la nueva campaña y dirigidos por Sebastián Abreu, la escuadra de Tijuana busca iniciar su camino en el certamen defendiendo su casa con una victoria.

El conjunto de La Frontera encara el compromiso en el Estadio Caliente con varias altas en su plantilla, pues cuentan con Óscar Manzanárez, Ángel Zapata y de Aldahir Pérez, Josef Martínez e Ignacio Rivero. Del otro lado, el cuadro azulcrema no va a contar con André Jardine en el banquillo, pues el entrenador fue expulsado durante la Liguilla del Apertura 2025 frente a Rayados de Monterrey. No obstante, Rodrigo Dourado podría ver sus primeros minutos con el equipo de Coapa. Entre otras incorporaciones del América, se sumaron Aarón Mejía y Fernando Tapia.

Cabe mencionar, que la escuadra azulcrema no va a contar con Henry Martín, delantero que se encuentra lesionado tras un desgarre de bíceps femoral.

Alineaciones Xolos vs América

Xolos: José Rodríguez, Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Vega, Iván Dona, Kevin Castañeda, Joe Corona, Gilberto Mora, Mourad Daoudi y Adonis Preciado.

América: Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, José Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

