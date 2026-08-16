HORA EXACTA para ver el Xolos vs Cruz Azul, por la Jornada 4 del Apertura 2026

Cruz Azul cambia de página y vuelve a defender su corona en la Liga BBVA MX. Después de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, la Máquina visita este domingo 16 de agosto a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, por la Jornada 4 del Apertura 2026.

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El regreso al campeonato mexicano encuentra a los cementeros en una posición interesante. Cruz Azul suma seis puntos y ocupa el sexto lugar, producto de dos victorias en sus primeros tres encuentros. Además, no pierde como visitante en Liga MX desde enero.

El contraste está en lo sucedido durante la Leagues Cup. La Máquina llegó con posibilidades de avanzar hasta su último encuentro, pero la derrota 2-1 frente al Chicago Fire terminó con su participación. Ahora el objetivo será recuperar rápidamente las sensaciones que había dejado en el inicio del Apertura.

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Xolos llega invicto y cerca del liderato

Tijuana representa una prueba bastante seria. El equipo dirigido por Sebastián “Loco” Abreu comenzó el campeonato venciendo 3-1 a Tigres, después superó 1-0 al León con gol de Gilberto Mora y empató sin goles como visitante frente al Atlético de San Luis.

Esos resultados colocaron a Xolos con siete puntos y en el segundo lugar de la clasificación antes de comenzar la Jornada 4. Tijuana es además uno de los dos equipos que todavía no conocen la derrota en este Apertura.

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Sin embargo, el parón internacional tampoco fue amable con los fronterizos. Xolos perdió sus tres partidos de Leagues Cup y cerró su participación cayendo 3-1 frente a Portland Timbers.

El antecedente inmediato también anticipa un partido cerrado: Cruz Azul y Tijuana empataron 1-1 en el Clausura 2026, mientras que Xolos ganó 2-0 la última vez que recibió a la Máquina en el Estadio Caliente.

¿A qué hora juega Xolos vs Cruz Azul?

El Xolos vs Cruz Azul se disputa este domingo 16 de agosto a las 9:10 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente.

Cruz Azul quiere dejar atrás la eliminación internacional; Xolos, demostrar que su gran arranque en Liga MX no fue casualidad.