Inminente: AS Mónaco sube su oferta para fichar a Erik Lira y convencer a Cruz Azul

El futuro de Erik Lira está cerca de definirse. AS Mónaco presentó su primera oferta formal para tratar de cerrar el fichaje del mediocampista de la Selección Mexicana, quien tiene el deseo de jugar en Europa. Sin embargo, la misma fue considerada insuficiente por Cruz Azul, institución que espera recibir alrededor de 8 millones de dólares por la salida de su capitán.

No obstante, las negociaciones no se encuentran caídas ni mucho menos. El conjunto francés tiene el deseo de contar con Lira en su equipo, por lo que continúa evaluando posibilidades para acercarse a un acuerdo con el cuadro cementero. En este contexto, se dieron a conocer los detalles de la posible nueva oferta que podría presentar el Mónaco en La Noria durante las próximas horas.

Mónaco prepara una segunda oferta por Erik Lira

Diversas fuentes señalan que el Mónaco tiene la intención de presentar una segunda oferta a Cruz Azul, la cual sería de unos 6 millones de dólares. Pero eso no es todo, sino que La Máquina conservaría un 20% de la plusvalía de una futura venta del mediocampista mexicano. Cabe resaltar que la institución cementera recibiría el 20% de la ganancia que obtenga el club francés, no del precio total del siguiente traspaso.

Por ejemplo, si el Mónaco vendiera posteriormente a Lira en 20 millones de dólares (plusvalía de 14 millones), Cruz Azul cobraría 2,8 millones adicionales. Sumados a los 6 millones iniciales, la operación terminaría dejándole 8,8 millones de dólares.

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Si el Mónaco lo vende por 6 millones o menos, en principio Cruz Azul no recibiría nada por esta cláusula, porque no existiría plusvalía. El cálculo exacto dependerá de cómo quede redactado el contrato y de si se descuentan bonos, comisiones u otros gastos.

Hasta cuándo esta abierto el mercado de fichajes en Europa

El mercado de fichajes no tiene una fecha de cierre única para toda Europa. En el caso de Francia, la Ligue de Football Professionnel confirmó que la ventana permanecerá abierta hasta el martes 1 de septiembre a las 19:59 horas locales, es decir, a las 11:59 horas del centro de México.

Por lo tanto, Mónaco todavía cuenta con poco más de dos semanas para alcanzar un acuerdo con Cruz Azul y registrar a Erik Lira. Si las negociaciones no prosperan antes de esa fecha, el club francés tendría que esperar hasta el mercado de invierno para intentar concretar el fichaje.