Xuntas celebra con éxito su primer torneo en Guadalajara

Por primera vez en sus 17 años de historia, Xuntas llegó a Guadalajara para celebrar el Torneo Xuntas Guadalajara, realizado en el Guadalajara Country Club, uno de los clubes más emblemáticos de México. El evento marcó un nuevo capítulo para la organización y tuvo como objetivo dar a conocer su labor en favor del golf femenil mexicano en la región Occidente.

Una jornada con propósito

El torneo se vivió en un ambiente de entusiasmo y compañerismo. Más allá del aspecto deportivo, el propósito fue fortalecer la comunidad golfista y difundir el impacto de Xuntas, asociación que forma y acompaña a las futuras figuras del golf femenino en México.

Carlos Martínez Ruenes, director general de Xuntas, destacó la relevancia de este primer torneo en la capital jalisciense:

“Estamos muy agradecidos por la gran respuesta en esta primera edición del Torneo Xuntas en Guadalajara. Es un honor haberlo realizado en el Guadalajara Country Club, uno de los clubes más emblemáticos e importantes de México.”

Añadió que este evento marca el inicio de una relación duradera con la sede: “Esperamos que este sea el primero de muchos torneos Xuntas en esta sede, y que juntos sigamos impulsando el desarrollo del golf y los valores que este deporte representa.”

Lorena Ochoa, inspiración para nuevas generaciones

El torneo contó con la presencia de Lorena Ochoa, ex número uno del ranking mundial y símbolo del golf mexicano, quien regresó a su “casa” para acompañar a las nuevas generaciones.

“Me siento muy contenta, ha sido mucho el trabajo en conjunto el que hemos hecho. Todo esto ha sido posible gracias a grandes aliados y amigos del golf. Vamos muy bien, las niñas están mostrando excelentes resultados, y qué mejor que celebrar aquí en mi casa”, comentó Ochoa.

Su participación llenó de entusiasmo a las asistentes, reafirmando su compromiso con el crecimiento del golf femenil y con el proyecto Xuntas.

El apoyo de aliados estratégicos

Entre los invitados especiales estuvo Francisco González, presidente del Consejo de Xuntas y presidente ejecutivo de Grupo Multimedios, quien subrayó el valor de seguir apoyando al talento nacional:

“Hace varios años iniciamos este esfuerzo con Lorena Ochoa al frente. Es un orgullo estar en uno de los mejores clubes de México. Xuntas apoya el talento femenil para replicar el éxito de Lorena, y ver a jugadoras como Isabella Fierro regresar a la LPGA nos llena de entusiasmo.”

Formación integral y alto rendimiento

Rafael Alarcón, ex jugador del PGA Tour, destacó que Xuntas impulsa el alto rendimiento en el golf femenil mediante programas que promueven el desarrollo técnico, físico y mental de las jugadoras:

“No somos una academia, somos un programa complementario que busca preparar a las golfistas para que alcancen sus sueños.”

Por su parte, Horacio Morales resaltó el componente humano del proyecto:

“Xuntas trata de cumplir sueños de niñas de 12 a 18 años para que lleguen bien preparadas a College y sigan creciendo. Además, fomenta una cultura del golf en México.”

Durante la jornada, integrantes de Xuntas —Miah Rivas, Miranda García y Lia Hueso— compartieron con los grupos participantes la misión y los logros de la fundación.

Ganadores

* Primer lugar: María Gallegos, Paola Alonso, Paul Kenny y David Fuentes

* Segundo lugar: Galo González, Mateo Escobar, Jerónimo Tapia y Pablo Hecht

* Tercer lugar: Diego Castañeda, Javier Castañeda, Juan Pablo Ochoa y Carlos Chávez

