El mexicano Omar Morales encabeza el LAAC 2025

Omar Morales llega como el mejor jugador en el ranking mundial amateur al LAAC 2025. El mexicano ya sabe lo que es liderar el torneo y sueña con una nueva oportunidad de levantar el trofeo este año, cuando se dispute en el lugar donde dio inicio hace diez años, el campo de Pilar Golf en Argentina.

“Trato de practicar mucho golf y estoy muy agradecido al tener esta oportunidad de jugar tornos del PGA Tour como el LAAC. Cuando empece en la universidad tenía en mente que quería ser un jugador de alto nivel y tenía que jugar muchos torneos para serlo, y eso es lo que he hecho en los últimos años, he jugado la verdad con mucho golf y muy pocas vacaciones”, dijo el talento mexicano previo al arranque del certamen.

Por otro lado, se animó a hablar acerca de lo que significó liderar el torneo el año anterior. “Nunca vi el tablero, en el hoyo 10 me preguntó mi hermano si quería saber cómo iba, y no tenía ni idea, estaba tan concentrado en lo mío, y él en lo suyo que cada quien estaba pensando en su propio juego”, comentó Morales.



El golfista azteca aseguró que sabe cómo manejar la presión de cara a esta nueva edición. Morales sueña con el título en el LAAC, mismo que le brindaría la oportunidad de jugar el Masters de este año.

Omar Morales con la mentalidad correcta para encarar el LAAC 2025

“Lo tomo como si fuera un torneo más, algo que aprendí, cuando era un campo que no conocía muy bien, no lo tomes muy importante, me lo tomo como si fuera un torneo más para intentar ir a competir. Yo diría que el Master, yo empecé a jugar golf, justo cuando vi a Mikelson ese tiro detrás del árbol, eso es una memoria clara, no podía creer lo que había pasado, el Masters tiene un lugar especial para mí", sentenció Omar.

En el torneo contará con la participación de varios jugadores del programa Alto Rendimiento Azteca (ARA), proyecto sin precedentes liderado por Benjamín Salinas.

