Yadir Drake cierra su etapa con Leones de Yucatán y se marcha a Torreón con los Algodoneros

De cara a la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, Leones de Yucatán contrataron a Yadir Drake procedente de Sultanes de Monterrey. Hoy le dan las gracias y lo despiden como uno de los idolos de los últimos años, con temporadas grandiosas, entrega y pasión en el terreno que ahora tendrá que mostrar enfundando en la camiseta de los Algodoneros de Unión Laguna.

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Yadir Drake ha sido cambiado en un 3 por 1, y la noticia ha cimbrado a la afición melenuda que no da crédito que un momento en el que el equipo anhela levantar, Drake sea una baja perdiendo a un pilar deportivo y moral.

Los ciclos culminan y el del cubano Yadir Drake acaba con Leones, apenas meses después de que en esta misma novena se anunciara el retiro del Pepón Juárez y especialmente el de Art Charles, dos estrellas de la novena peninsular.

Leones le dice adiós a Yadir Drake y le da la bienvenida a tres nuevos jugadores

Seguramente la decisión no fue sencilla, pero Leones mandaron a Drake a Laguna a cambio de tres jugadores: Alfonso Rivas, Dylan Jasso y un jugador por designar con lo que buscan reforzar su roster cuando se ha jugado casi un tercio de temporada.

En su estancia en Yucatán todas las temporadas se mantuvo bateando arriba de .300 y fue clave en la conquista del campeonato en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Yadir Drake, sorprendido por el cambio

El pelotero Yadir Drake, de 36 año respondió a un posteo de Laguna en el que se anunció su llegada a Torreón. En ese anuncio de los Algodoneros el pelotero Henry Urrutia comentó con un 'emoji' de sorpresa y el cubano Yadir Drake respondió: ASÍ ME QUEDÉ YO