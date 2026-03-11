Yassine Bounou reveló que su equipo favorito en México es el Club América

De forma inesperada y sorprendente para la mayoría de los aficionados mexicanos, el portero de Marruecos, Yassine Bounou, quien es conocido en el mundo del futbol como Bono, ha revelado que desde su infancia tiene una gran admiración y hasta cierto cariño con el Club América.

Incluso, reveló que si en algún momento de su carrera viniera a jugar a la Liga BBVA MX, lo haría para el conjunto de Coapa, el cual ahora pasa por un momento muy complicado ante la lesión de Luis Malagón en el duelo de la Concachampions, ante el Philadelphia.

Yassine Bounou revela que es aficionado del Club América

Las palabras del portero de Marruecos, fueron durante su participación en el podcast ‘Miro de Atrás’, el cual es conducido por Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, donde Bono aseguró que jugaría para el América, algo que dijo de forma muy natural.

A mí siempre el Club América me gustó, muchas veces cuando veía un par de partidos el club me gustaba. Me acuerdo que de chico cuando vendían las camisetas en Marruecos la de América estaba, es un club que destaca en lo internacional…

¿Quién es Yassine Bounou?

El nombre de Bono se volvió famoso de forma internacional, después de la actuación que tuvo con su selección el Mundial de Qatar 2022, donde fue una pieza clave para Marruecos, especialmente en la victoria ante España, al atajar dos penales.

Tuvo una etapa muy buena con Sevilla, donde logró consagrar su carrera a nivel de clubes, aunque antes de eso estuvo en el Wydad Casablanca, Zamora y Girona, luego de su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022, aceptó una oferta millonaria para defender los colores del Al Hilal.

Aunque tiene contrato vigente con su equipo, sus palabras han generado muchas expectativas en México y la posibilidad de llegar al América.

