Joya del América fue presentado con histórico de Brasil

El América se encuentra teniendo uno de sus peores semestres de los últimos años, pues los resultados no lo han acompañado en el terreno de juego y cada día cae más lugares en la tabla general de la Liga BBVA MX.

Uno de los temas que más ha llamado la atención de los aficionados, son las pocas contrataciones que ha tenido el equipo, en comparación a las salidas que hemos visto en el conjunto de Coapa, a la cual ahora se suma la de Diego Reyes.

Tigres vs Rayados de Monterrey Clásico Regio EN VIVO y GRATIS, Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El juvenil del América, quien apenas tiene 18 años ha dejado nuestro país para comenzar su aventura con el Flamengo de Brasil, uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Diego Reyes ya fue presentado con el Flamengo de Brasil

Tras su salida del América, el conjunto brasileño no ha dejado pasar el tiempo para presentar al juvenil mexicano, quien llega con la misión de terminar de formarse como futbolista. Recordemos que Diego Reyes se fue en calidad de préstamo, aunque con opción a compra definitiva.

Durante su presentación, el mexicano aparece en la foto junto a Alfredo Almeida, quien es el actual entrenador del Flamengo, aunque es importante destacar que todavía no ha sido anunciado en sus redes sociales.

Así ha sido la carrera de Diego Reyes

El joven es originario de Toluca, Estado de México, desde pequeño llegó a las Fuerzas Básicas del América, donde se ha ganado un lugar como delantero, siendo una de las grandes promesas del futbol mexicano. Ha tenido la oportunidad de ser llamado a la Selección Mexicana Sub-18.

Con el conjunto de Coapa, hizo su debut en primera división frente a Cruz Azul, aunque no pudo afianzarse en el primer equipo, pues solamente ha disputado dos juegos en la Liga BBVA MX.

