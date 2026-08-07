El agente de Brian Rodríguez contó todo lo que pasó con el traspaso fallido de Club América a Cruzeiro

Club América le ganó a San Diego FC con una actuación estelar de Brian Rodríguez, con gol y asistencias. Sin embargo, en la previa al comienzo del calendario de la Leagues Cup, su agente rompió el silencio y explicó qué ocurrió en la negociación con Cruzeiro, una versión que tomó fuerza tras el gran nivel mostrado por el uruguayo.

En la polémica está Edgardo Lasalvia, representante del uruguayo. El agente rechazó las versiones que lo señalaban como responsable de la caída del traspaso y aseguró que el problema estuvo en los tiempos de la negociación entre América y Cruzeiro.

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¿Qué dijo el agente de Brian Rodríguez sobre Cruzeiro?

Lasalvia explicó que las conversaciones con Cruzeiro estuvieron muy avanzadas. Sin embargo, afirmó que el América demoró algunas decisiones y eso terminó por incomodar al club brasileño.

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“Estuvimos muy cerca de ir a Cruzeiro. América se demoró con las contrataciones. Es algo que siempre pasa allí y Cruzeiro se molestó porque sus tiempos no eran los mismos”, declaró el representante del ‘Rayito’ en El Espectador de Uruguay.

También negó haber solicitado una comisión mayor para cerrar la operación. Según sus palabras, las versiones que circularon son falsas y recordó que las comisiones de los representantes están reguladas por la FIFA.

Brian Rodríguez respondió dentro y fuera de la cancha

Tras el partido frente a Santos Laguna y antes del debut en la Leagues Cup, Brian Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a quienes cuestionaron su profesionalismo: “¡Sigan hablando y dudando del profesional que soy!”.

¡RAYITOOOOOOO! ⚡️⚡️⚡️



Así se abrió el marcador del partido, con golazo de Brian Rodríguez 😮‍💨👌 pic.twitter.com/ARSpt3Rdjx — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2026

Poco después respaldó ese mensaje con una actuación destacada ante San Diego FC. El extremo uruguayo abrió el marcador con un gol de zurda y repartió dos asistencias para Erick Sánchez e Isaías Violante en la victoria por 3-1 del América.

El futuro de Brian Rodríguez sigue abierto

Lasalvia también reveló que el caso todavía no está cerrado. Aseguró que existe la posibilidad de retomar las conversaciones con Cruzeiro, aunque primero deberán conocer la postura del futbolista y dialogar con Santiago Baños. Mientras tanto, el representante afirmó que también existen ofertas procedentes de Países Bajos, Inglaterra, Arabia Saudita, Rusia y Brasil.

Por ahora, el “Rayito” Rodríguez sigue concentrado en el América, donde respondió a los rumores con una de sus mejores actuaciones del semestre en la Leagues Cup.

