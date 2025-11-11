Estas son las selecciones que podrían clasificar al Mundial 2026 en la próxima Fecha FIFA

El jueves 11 de junio, es decir, en exactamente siete meses, comenzará en el Estadio Azteca (ahora Banorte) el Mundial 2026 celebrado en conjunto por México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la primera vez con 48 selecciones participantes. Si bien las expectativas están por las nubes, aún falta confirmar la presencia de varios países.

Con 28 cupos ya confirmados, la Copa del Mundo todavía espera por otras 20 naciones que buscan su lugar dentro de la competición. En esta fecha FIFA de noviembre , algunos seleccionados tendrán la gran chance de sellar de una vez por todas su clasificación.

Esta es la lista de las distintas selecciones que, dependiendo los resultados que obtengan, se meterían de lleno en el Mundial. Una de ellas es la Portugal de Cristiano Ronaldo, que deberá derrotar a Irlanda para asegurar su lugar (con el empate depende de que Hungría no le gane a Armenia).

Francia, la última subcampeona del mundo y ganadora en 2018, también tiene una chance clave, dado que solamente debe imponerse a Ucrania este jueves. Por su parte, otra histórica selección de los Mundiales como lo es Países Bajos tiene que ganarle a Polonia.

España, una de las grandes candidatas a pelear por el trofeo el año que viene, también puede definir su participación en esta fecha FIFA, siempre y cuando derrote a Georgia y Turquía no se imponga ante Bulgaria. Asimismo, la Noruega de Erling Haaland sacará los pasajes si le gana a Estonia y si Italia no vence a Moldavia.

Suiza, Bélgica, Austria, Honduras y Jamaica también tendrán la posibilidad de asegurar su presencia en la competición en las próximas semanas. Cabe destacar que Bolivia y Nueva Calcedonia están clasificadas al Repechaje.

El fin de una era con el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá un componente especial, dado que será el último de varios futbolistas que marcaron una época en el fútbol. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar (pese a que de momento no parece estar en los planes de Carlo Ancelotti), entre otros cracks, estarían en vísperas de disputar por última vez el certamen.

"No quiero sentirme una carga. Quiero estar bien físicamente, seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", confesó recientemente Messi en diálogo con el diario Sport. Por su parte, CR7 indicó en una charla con el periodista Piers Morgan que "si Portugal gana el Mundial sorprendería a todos", aunque remarcó que no lo ve como su gran sueño.