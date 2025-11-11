Joya juvenil del Real Madrid dejará el equipo en enero

Una nueva etapa en su carrera tendrá la joven promesa brasileña Endrick al confirmarse su salida del conjunto del Real Madrid para irse, en calidad de préstamo al Olympique de Lyon, en una operación que se concretará en el mercado de invierno.

El atacante sudamericano de 19 años, considerado uno de los talentos más prometedores del futbol brasileño, no logró consolidarse en el conjunto merengue bajo la dirección técnica de Xabi Alonso.

Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha tenido una participación testimonial. En lo que va de la temporada 2025-2026, apenas ha disputado 11 minutos en LaLiga, entrando en la recta final del duelo ante el Valencia, cuando el partido ya estaba resuelto. Esta escasa actividad ha generado preocupación tanto en el entorno del jugador como en la selección brasileña, que lo considera una opción para el Mundial de 2026.

El propio Xabi Alonso fue claro al respecto: “Endrick es un jugador con mucho talento, pero hoy por hoy no tiene cabida en el esquema que estamos trabajando. Necesita minutos y continuidad que aquí no le podemos garantizar”. Estas declaraciones, sumadas a la falta de oportunidades, aceleraron las negociaciones con el Olympique de Lyon, club que mostró un fuerte interés por el atacante y que actualmente marcha en los primeros puestos de la Ligue 1.

Según medios europeos, el acuerdo entre Real Madrid y Lyon está prácticamente cerrado. El préstamo se hará efectivo el 1 de enero, una vez abierto el mercado invernal, y contempla una cesión sin opción de compra, con el objetivo de que Endrick sume minutos y regrese al Real Madrid con mayor rodaje competitivo.

Carlo Ancelotti, quien dirigió a Endrick la temporada pasada, también habría influido en la decisión, recomendándole buscar un destino donde pudiera tener mayor protagonismo. El ex Palmeiras acumuló 37 partidos oficiales con el conjunto merengue en la campaña anterior, aunque sin alcanzar los 1,000 minutos jugados.

