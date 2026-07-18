Zlatan, Figo y las LEYENDAS del futbol que nunca hicieron gol en un Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de terminar; sin embargo, sigue dejando curiosidades realmente interesantes para analizar como, por ejemplo, las figuras de élite que destacaron en sus selecciones pero que, sin embargo, nunca se hicieron presentes en este evento con goles.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Posiblemente, el ejemplo más claro de este hecho es Zlatan Ibrahimovic, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos que nunca pudo anotar con la Selección de Suecia en un Mundial. Junto a él aparece Figo, quien tampoco pudo marcar diferencia en esta clase de eventos.

¿Qué leyendas del futbol nunca pudieron marcar en un Mundial?

Sergio Ramos: A pesar de ser el defensa más goleador en la historia de este deporte, la realidad es que Sergio Ramos nunca tuvo la oportunidad de anotar en un Mundial con la Selección de España, un hecho que sorprende considerando la buena relación que tiene con el gol.

A pesar de ser el defensa más goleador en la historia de este deporte, la realidad es que Sergio Ramos nunca tuvo la oportunidad de anotar en un con la Selección de España, un hecho que sorprende considerando la buena relación que tiene con el gol. Alfredo Di Stéfano: El delantero, a pesar de lo que ocurre con Sergio Ramos, nunca tuvo la oportunidad de jugar un Mundial debido a la lesión que le impidió estar en Chile 1962. A pesar de ello, sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

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Johan Cruyff: Johan fue el gran líder de la Selección de los Países Bajos que llegó a la gran final del Mundial de 1974; sin embargo, contra todos los pronósticos el neerlandés nunca pudo hacerse presente en el marcador durante un evento de tal envergadura.

¿Qué ocurrió con Lampard en el Mundial 2006?

Si bien Frank Lampard, mediocampista inglés, realmente sí anotó un gol en el Mundial del 2006, este no fue confirmado por el juez durante el encuentro ante Alemania, por lo que, oficialmente, la estrella y leyenda del Chelsea se fue en cero durante su participación en este tipo de eventos.