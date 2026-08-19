Zona 2 en el running ¿La respuesta para bajar de peso?
La frase correr más lento para correr más rápido se ha puesto de moda en este deporte, además, expertos señalan que se puede perder grasa con esta práctica.
Parece algo contradictorio, pero, correr lento puede tener muchos beneficios en la salud y el estado físico de cada persona. La famosa zona 2 del running se ha puesto de moda en los últimos años y cada vez se hace más popular entre deportistas que poco a poco dejan de ir a tope y comienzan a disfrutar del 'ritmo platicador' en cada entrenamiento.
De acuerdo a diversos expertos, la zona 2 en el running se describe como; ''Un entrenamiento aeróbico de baja intensidad (entre el 60 % y el 75 % de tu frecuencia cardíaca máxima). El esfuerzo se siente fácil y conversacional (3-4 de 10) y te ayuda a construir una base aeróbica sólida sin acumular fatiga excesiva.''.
¿Qué es y cómo se siente?
- Esfuerzo: Debes poder hablar en oraciones completas sin quedarte sin aliento.
- Ritmo: Se siente lento al principio, incluso puede obligarte a alternar trote y caminata si no tienes tanta base.
- Control: Corresponde a un nivel donde el cuerpo usa principalmente grasa como combustible.
Beneficios principales
- Salud celular: Aumenta la cantidad y eficiencia de las mitocondrias (fábricas de energía celular).
- Resistencia: Mejora la eficiencia cardiovascular y la capacidad de correr más distancia a largo plazo.
- Recuperación: Permite asimilar mejor las sesiones intensas de velocidad o intervalos sin lesionarte
Zonas de running
Zona 1: Recuperación (50-60% de la FC máx)
- Esfuerzo: Muy suave.
- Sensación: Puedes hablar sin problemas.
- Uso: Calentamientos y vuelta a la calma.
Zona 2: Base aeróbica (60-70% de la FC máx)
- Esfuerzo: Cómodo.
- Sensación: Ritmo conversacional.
- Uso: Rodajes largos y construcción de la base.
Zona 3: Tempo / Umbral aeróbico (70-80% de la FC máx)
- Esfuerzo: Moderado a fuerte.
- Sensación: Dificultad para mantener una charla larga.
- Uso: Mejora de la capacidad cardíaca y ritmos sostenidos.
Zona 4: Umbral anaeróbico (80-90% de la FC máx)
- Esfuerzo: Duro.
- Sensación: Solo puedes decir palabras sueltas.
- Uso: Series largas e intervalos de alta intensidad.
Zona 5: Potencia / VO2 máx (90-100% de la FC máx)
- Esfuerzo: Máximo.
- Sensación: Imposible hablar.
- Uso: Sprints y series muy corta
Finalmente, un entrenamiento variado que incluya corridas suaves de zona 2, intervalos entre zona 4-5 y ejercicios de fuerza, sumados con pliometría puede llevarte a tener un esquema muy completo si quieres practicar el running de manera mucho más seria.