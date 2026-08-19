Zona 2 en el running ¿La respuesta para bajar de peso?

Parece algo contradictorio, pero, correr lento puede tener muchos beneficios en la salud y el estado físico de cada persona. La famosa zona 2 del running se ha puesto de moda en los últimos años y cada vez se hace más popular entre deportistas que poco a poco dejan de ir a tope y comienzan a disfrutar del 'ritmo platicador' en cada entrenamiento.

De acuerdo a diversos expertos, la zona 2 en el running se describe como; ''Un entrenamiento aeróbico de baja intensidad (entre el 60 % y el 75 % de tu frecuencia cardíaca máxima). El esfuerzo se siente fácil y conversacional (3-4 de 10) y te ayuda a construir una base aeróbica sólida sin acumular fatiga excesiva.''.

¿Qué es y cómo se siente?



Esfuerzo: Debes poder hablar en oraciones completas sin quedarte sin aliento.

Ritmo: Se siente lento al principio, incluso puede obligarte a alternar trote y caminata si no tienes tanta base.

Control: Corresponde a un nivel donde el cuerpo usa principalmente grasa como combustible.

Beneficios principales



Salud celular: Aumenta la cantidad y eficiencia de las mitocondrias (fábricas de energía celular).

Resistencia: Mejora la eficiencia cardiovascular y la capacidad de correr más distancia a largo plazo.

Recuperación: Permite asimilar mejor las sesiones intensas de velocidad o intervalos sin lesionarte

Zonas de running

Zona 1: Recuperación (50-60% de la FC máx)



Esfuerzo: Muy suave.



Sensación: Puedes hablar sin problemas.



Uso: Calentamientos y vuelta a la calma.

Zona 2: Base aeróbica (60-70% de la FC máx)



Esfuerzo: Cómodo.



Sensación: Ritmo conversacional.



Uso: Rodajes largos y construcción de la base.

Zona 3: Tempo / Umbral aeróbico (70-80% de la FC máx)



Esfuerzo: Moderado a fuerte.



Sensación: Dificultad para mantener una charla larga.



Uso: Mejora de la capacidad cardíaca y ritmos sostenidos.

Zona 4: Umbral anaeróbico (80-90% de la FC máx)



Esfuerzo: Duro.



Sensación: Solo puedes decir palabras sueltas.



Uso: Series largas e intervalos de alta intensidad.

Zona 5: Potencia / VO2 máx (90-100% de la FC máx)



Esfuerzo: Máximo.



Sensación: Imposible hablar.



Uso: Sprints y series muy corta

Finalmente, un entrenamiento variado que incluya corridas suaves de zona 2, intervalos entre zona 4-5 y ejercicios de fuerza, sumados con pliometría puede llevarte a tener un esquema muy completo si quieres practicar el running de manera mucho más seria.