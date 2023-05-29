En Guanajuato aumentan las muertes violentas y desaparición de mujeres: Conavim

Son 17 municipios de Guanajuato los que presentan un incremento de casos de muertes violentas y desapariciones de mujeres en la entidad, así lo informó Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al entregar un informe al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En estos 17 los municipios de Guanajuato se deben realizar acciones específicas en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad, indicó la funcionaria.

Una vez entregado este informe, el gobierno del estado cuenta con seis meses para dar cumplimiento a las propuestas, y con ello evaluar su cumplimiento.

¿Cuáles son los municipios en donde se incrementaron las muertes y desapariciones?

De acuerdo al informe presentado por Conavim, resultado de la investigación de un grupo de trabajo integrado por tres académicas originarias de Guanajuato, una representante del gobierno del estado, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como de la Conavim, los municipios donde aumentaron las muertes violencias contra las mujeres son:



Abasolo Acámbaro Apaseo el Alto Apaseo el Grande Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo Guanajuato Irapuato León Pénjamo Salamanca Salvatierra Santa Cruz de Juventino Rosas Silao Valle de Santiago Villagrán

Guanajuato es el estado con mayor riesgo para las mujeres: Conavim

Los casos de feminicidios y la violencia contra las mujeres en Guanajuato, lo convierten en una de las entidades más peligrosas para las mujeres en el país, toda vez que se ha registrado un crecimiento exponencial del número de mujeres asesinadas en 10 años en dicha entidad, con un incremento del 732 por ciento, indicó Fabiola Alanís, en un informe presentado en marzo.

Aseguró que Guanajuato es ya el estado con mayor riesgo para las mujeres, adolescentes y niñas, por ende las autoridades tienen que llevar a cabo todas las medidas que garanticen a dicho sector una vida libre de violencia.

En lo que va de 2023, no se ha iniciado alguna carpeta de investigación por feminicidio, a pesar de que ya se tienen registradas 32 muertes violentas de mujeres, mismas que fueron clasificadas como homicidio doloso.



