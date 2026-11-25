Cigarros falsos que iban directo al mercado nacional perdieron el viaje en Michoacán. En dos inspecciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos antes de que circularan en el país.

Así decomisaron los dos cargamentos en Lázaro Cárdenas

El primer hallazgo ocurrió cuando trabajadores aduaneros inspeccionaron un contenedor y ubicaron 861 bultos en su interior. Al revisar el contenido, contaron 10 millones 332 mil cigarrillos que presentaban irregularidades ligadas a derechos de propiedad intelectual.

La segunda revisión sumó todavía más volumen a la cuenta. A partir de mecanismos de análisis de riesgo y una inspección física, el personal de la aduana localizó otros 834 bultos con 8 millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur. Al examinar la mercancía de cerca, los inspectores detectaron su presunta naturaleza apócrifa y frenaron su ingreso al mercado nacional.

🛃 La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en dos operaciones en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

📦 En la primera revisión se localizaron 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos con… pic.twitter.com/Dm7xXCNQtz — Aduanas de México (@AduanasMx) November 25, 2026

Por qué retuvieron estos cigarros falsos en la aduana

El problema con ambos cargamentos gira en torno a la propiedad intelectual. Tanto el lote del primer contenedor como los bultos que viajaron desde Singapur presentaron anomalías que los perfilan como mercancía falsificada. Estas revisiones forman parte de las medidas de control en comercio exterior para detectar productos apócrifos a tiempo y evitar que alguien los comercialice dentro del país.

Qué pasará con los más de 18 millones de cigarrillos

Por ahora, el recinto fiscalizado correspondiente resguarda los 1,695 bultos de cigarros falsos que suman ambas operaciones. La carga seguirá en ese sitio mientras avanzan los procedimientos legales aplicables en materia de propiedad intelectual, luego de que las inspecciones en Lázaro Cárdenas impidieron que estos más de 18 millones de cigarrillos entraran al mercado mexicano.