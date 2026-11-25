Un total de 52 toneladas de aguacate fueron enterradas y quemadas en el municipio de Peribán, Michoacán, debido a que presuntamente presentaba una plaga de gusano barrenador. La fruta provenía de Jalisco, Colima y Nayarit, por lo que nunca llegó a su destino final: Uruapan, Michoacán.

La destrucción del producto generó preocupación entre comerciantes y productores de la región, quienes aseguran que la situación ya comenzó a afectar sus ventas.

Comerciantes de Michoacán reportan alzas de precio y escasez de aguacate

Raúl Juárez, comerciante de aguacate, explicó que el impacto se refleja directamente en el precio de la fruta y en la economía de quienes dependen de su cultivo.

Por su parte, Luis Pulido, vendedor, detalló que la falta de corte del aguacate complicó la operación de los negocios dedicados al menudeo local, especialmente porque se dificultó conseguir fruta madura.

Productores piden mayor vigilancia sanitaria para proteger la exportación a Estados Unidos

Para quienes se dedican a la producción de aguacate en Michoacán, el ingreso de producto de otros estados representa un grave problema, ya que consideran que ello podría afectar sus certificados para la exportación de este fruto que es altamente valorado en regiones como Estados Unidos.

Por esta razón, Alfonso Morán, productor de aguacate, hizo un llamado a enfrentar la situación con seriedad y evitar que la presencia de fruta de otras entidades genere riesgos para el sector.

Ante este panorama, los productores consideran que las autoridades fitosanitarias estatales deben poner mayor atención en el ingreso de aguacate a Michoacán para evitar la dispersión de la plaga y proteger la actividad productiva de la región.

¿Qué es el gusano barrenador del aguacate y cómo afecta al fruto?

El gusano barrenador del aguacate es distinto al que ataca a los mamíferos. Hay al menos dos tipos: el barrenador grande del hueso (Heilipus lauri), se trata de larvas que atraviesan la pulpa y se alojan en la semilla del fruto.

Mientras que el barrenador pequeño del hueso (Conotrachelus perseae y C. aguacatae) ataca frutos jóvenes y destruye la semilla del aguacate.