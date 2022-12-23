En 2022, EU decomisó fentanilo suficiente para matar a toda la nación

La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) informó que en 2022, Estados Unidos (EU) decomisó una cantidad suficiente de fentanilo para matar a toda la nación.

Se trata de más de 50 millones de píldoras recetadas falsas , mezcladas con fentanilo y cerca de 10 mil libras de polvo de la misma sustancia , lo que equivaldría al doble de la cantidad incautada el año pasado.

Según el informe oficial, fueron incautados más de 4 mil 500 kg de fentanilo, así como más de 50,6 millones de pastillas, la mayoría proveniente de México y traficada a EU.

La agencia expuso que la mayoría de las drogas fueron producidas en masa en fábricas de México por los cárteles de la droga de Sinaloa y Jalisco, que usan químicos provenientes de China.

¿Qué cantidad de fentanilo puede matar a alguien?

De acuerdo con datos de la DEA, tan solo dos miligramos de esta droga, 50 veces más poderosa que la heroína, son suficientes para matar a una persona. Es decir, es tan poderosa que una dosis letal es lo suficientemente pequeña como para caber en la punta de un lápiz.

La información anteriormente expuesta demuestra que la cantidad decomisada en 2022 sería suficiente para matar a los 330 millones de habitantes de EU.

Cabe destacar que más de 100 mil estadounidenses murieron en 2021 por sobredosis de drogas y dos tercios de estas muertes se atribuyeron al fentanilo.

Además, entre 2019 y 2021 las sobredosis en adolescentes de 10 a 18 años se duplicaron por esta droga. Los números arrojan que el promedio de muertes por mes fue de 32,5% entre julio y diciembre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2021 cuando aumentó a 68%, lo que significa un incremento total del 109%.

Al finalizar el informe, la DEA recomendó fortalecer las campañas preventivas y explicar a los adolescentes que existen pruebas para detectar la presencia de fentanilo en colaboración con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).