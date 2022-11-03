319 mil personas visitaron panteones de la Ciudad de México

Este Día de Muertos, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó que en total, durante los días 1 y 2 de noviembre, 319 mil personas visitaron los 120 panteones públicos, civiles y privados de la capital del país.

El martes asistieron 89 mil visitantes y el miércoles acudieron a estos espacios 230 mil.

Diversas dependencias capitalinas como la SECGOB, Seguridad Ciudadana (SSC), Salud (SEDESA), así como la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Cruz Roja Mexicana, coordinaron diversas acciones en los camposantos ubicados en las 16 alcaldías para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias.

Despliegue de seguridad por Día de Muertos.

La Subsecretaría de Gobierno, la Dirección General de Gobierno y el área de Concertación Política, realizaron tareas de coordinación, monitoreo y apoyo a las personas que acudieron a estos lugares.

Para proteger la seguridad de las y los visitantes, la SSC, a cargo de Omar García Harfuch, apoyó con el despliegue de 3 mil 246 uniformados, 649 vehículos oficiales, 10 ambulancias, 15 moto ambulancias, cinco grúas y un helicóptero de los Cóndores, mientras que 142 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito garantizaron la buena circulación vial en esas zonas para favorecer la movilidad.

Asimismo, a efecto de prever cualquier acto que pusiera en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas, los operadores de los Centros de Comando y Control (C-2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) monitorearon las inmediaciones de los panteones.