Alejandro Encinas reitera que se llegará a la verdad de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reiteró el objetivo de conocer la verdad y dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El resultado que se espera es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero de los 40 estudiantes restantes y castigar a los responsables.

Nuestro objetivo es conocer la verdad, dar con el paradero de los 40 estudiantes que faltan y castigar a los responsables.#Ayotzinapa pic.twitter.com/nhQRN7scP4 — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 3, 2023

¿Cuáles son los cuatro ejes de la investigación del caso Ayotzinapa?

La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos.

La investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por policías federales, municipales y ministeriales.

El análisis de la red de telefonía celular.

El trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.

Aunado a ello, Encinas afirmó que todos esos temas han sido atendidos, además de que hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso al menos 14 militares de distintos grados, entre ellos, dos generales.

"Sobre los hechos relacionados en el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales; seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos sujetos a proceso penal", se puede leer en el comunicado.

Entre los materiales analizados se encuentran 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió una depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la llamada verdad histórica.

Alejandro Encinas afirma que se informará sobre las acciones tomadas en el caso Ayotzinapa

El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez reiteró que, a partir de esta semana, se informará sobre todas las acciones que ha hecho la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en los últimos cuatro años.

"Lo anterior, se hará como desde un principio: sin protagonismos, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y sus familiares", se destacó en el comunicado.

Cabe recordar que la verdad del caso Ayotzinapa es una de las promesas que aún le falta al presidente López Obrador, pues al tomar protesta indicó que lo lograría.