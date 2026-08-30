¿Tu carrera es una de ellas? Las 5 licenciaturas de la UNAM que bajaron sus aciertos tras el examen de control

El examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sorprendió a miles de aspirantes debido a que algunas licenciaturas registraron una disminución inesperada en el puntaje respecto a convocatorias anteriores.

Los estudiantes obtuvieron alrededor de 45 aciertos menos que en el examen en línea, en el que se detectó un incremento inusual con aspirantes que superaron los cien aciertos.

Lista de las 5 licenciaturas de la UNAM con baja de aciertos

Los resultados del examen de control de la UNAM mostraron un desplome en los puntajes, marcando una enorme diferencia de aciertos en comparación al primer examen, pero ¿cuáles son las carreras con menor calificación?



Enfermería - De 103 a 58 aciertos.

Cirujano Dentista - De 109 a 65 aciertos.

Odontología - De 112 a 70 aciertos.

Médico Cirujano - De 117 a 92 aciertos.

Medicina - De 115 a 84 aciertos.

Otras licenciaturas que registraron una baja importante en el puntaje fueron Administración, pasando de 108 a 67 aciertos, seguida de la carrera de Derecho de 87 a 46 aciertos.

Más de 50 mil aspirantes realizaron el examen de control de la UNAM alrededor de todo el país, por lo que del total de personas que lo presentaron, únicamente 20 mil 923 lograron ingresar a la máxima casa de estudios en la carrera que eligieron.

Acá les dejo un primer análisis con los dato del examen de control 2026 de la @UNAM_MX https://t.co/38rmeGBLPr pic.twitter.com/GWZ1rkqAb0 — Manuel Toral (@jmtoralc) August 29, 2026

¿Por qué bajaron los aciertos en estas carreras de la UNAM?

Los aciertos mínimos para ingresar a las carreras de la UNAM tras el examen de control obligatorio y presencial, el cual se implemento tras descubrirse un fraude masivo con puntajes atípicamente alto en la prueba original que se realizó en línea.

Mientras que en el examen digital miles de personas obtuvieron calificaciones perfectas, la realidad fue completamente distinta al momento de realizarlo en sedes física, ya que el desempeño real de los alumnos niveló la competencia a sus rangos históricos y provocó caídas de hasta 52 aciertos en el puntaje de corte de diversas licenciaturas