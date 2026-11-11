Con la llegada de las fiestas decembrinas, la Ciudad de México se prepara para recibir el Festival Navideño, un evento para compartir con toda la familia; te compartimos las fechas oficiales, las calles cerradas y todo lo que debes saber para asistir a este evento.

¿Cuándo es el Festival Navideño en CDMX?

¡Márcalo en el calendario! El Festival Navideño en calles de la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre .

El festival dará inició en el Ángel de la Independencia, CDMX.

¿A qué hora inicia el Festival Navideño?

El evento navideño comenzará a partir de las 15:00 horas; sin embargo, se recomienda llegar con algunas horas de anticipación debido al cierre de calles, entre otras afectaciones en CDMX.

Calles cerradas por el Festival Navideño CDMX

El Festival Navideño en CDMX comenzará desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, abarcando Paseo de la Reforma. Esta es la ruta oficial:

Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc.

Fuente de la República.

Monumento a la Revolución.

Durante el evento se implementarán cortes a la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, por lo que las siguientes calles podrían verse afectadas:

Paseo de la Reforma: Desde Lieja / Circuito Interior hasta la zona centro / Av. de la República.

Avenida de la República.

Avenida de los Insurgentes: Cruces y tramos cercanos a Reforma.

Avenida Morelos.

Calle Niza.

Florencia.

Río Tíber.

Río Rhin.

Accesos y perímetros cercanos a la Plaza de la República.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones y salir con tiempo para evitar imprevistos por el cierre de calles en CDMX.

Rutas alternas y alternativas viales en la CDMX

No te quedes atorado en el tráfico. Estas son algunas alternativas viales por el cierre de calles en CDMX por el Festival Navideño este 28 de noviembre.