Dólar se da un respiro y se aleja de los 19 pesos: El tipo de cambio en México este martes

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para la primera semana del mes, alejándose de los 19 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 6 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos la compra y se vende en $18.59 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 6 de octubre de 2026.

Se espera que la moneda estadounidense pierda la mayor parte de sus ganancias recientes durante el próximo año, según estrategas de divisas encuestados por Reuters, quienes hicieron solo revisiones menores a las perspectivas de debilidad del dólar que mantenían desde hace tiempo, a pesar de un repunte de más del 3% en el billete verde desde principios de septiembre.

Dólar en México se aleja de los $19 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 6 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.85 pesos la compra y se vende a $13.69 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 6 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense continúa acercándose a los 14 pesos en México.|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 6 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 6 de octubre 2026 en 86 mil 264 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.60% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el primer martes del mes con un incremento importante en su valor tras varios días de pérdidas consecutivas.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 546 mil 493 pesos por unidad.

Bitcoin registra ganancias para la primera semana de octubre.|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 6 de octubre 2026?

El precio del dólar registró una caída del 2% el martes, ya que el aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y la liberación de reservas de emergencia del G7 aliviaron las preocupaciones sobre el suministro, aunque los persistentes riesgos de seguridad en la región limitaron las pérdidas adicionales.

