Guanajuato avanza hacia la paz: así fue el Segundo Informe de la gobernadora Libia Denisse García

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora Libia Denisse García presentó el programa “Guanajuato en paz”, así como destacó avances en la pacificación del estado

“Tu causa será el camino, y tu ejemplo será mi orden”. Con esta frase de su papá, Libia Denisse arrancó su mensaje para presentar los avances en materia de seguridad y educación.

Desde la velaria de la feria en León, Guanajuato, aseguró que en febrero se registró la cifra más baja en homicidios durante los últimos años.

Ser la primera mujer en guiar el destino de nuestro estado es una responsabilidad que asumo con la firmeza de una madre y la visión de quien sabe que Guanajuato merece lo mejor.



Desde León rendimos cuentas de un año de resultados, que se traducen en historias, la de la madre que…

Además, anunció la presentación de la plataforma “Guanajuato en paz”. Una manera para que los ciudadanos consulten y analicen resultados relacionados con seguridad.

”..Es este espacio donde confluye todo el trabajo del grupo de inteligencia operativa, con información de nuestras fiscalías, la del estado y la de la república, de la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y, por supuesto, la información que generan nuestras fuerzas de seguridad estatales”, aseguró la mandataria.

Fortalecen campañas de vacunación en Guanajuato

La mandataria también defendió el sistema de salud estatal, y reconoció la respuesta de la ciudadanía en vacunación contra la influenza y sarampión con alrededor de 3 millones de dosis aplicadas, confirmando que Guanajuato se mantiene como líder nacional en salud.

Sin olvidar el agua para el Estado, la gobernadora mencionó: “Modernizar el campo es cuidar cada gota; vamos a seguir apostando a la tecnificación...”

Tampoco olvidó la construcción de la nueva carretera San Miguel-Dolores Hidalgo y el tren que pasará por Guanajuato.

Avances en infraestructura en Guanajuato

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando obras de infraestructura, como caminos, puentes y calles, al considerar que estas obras acercan a las comunidades y contribuyen al crecimiento.

“Va a potenciar el turismo en esta joya turística de Guanajuato. Vamos a seguir construyendo caminos, puentes, calles como ya lo hicimos el año pasado porque sabemos que la infraestructura nos acerca con lo que más amamos”.