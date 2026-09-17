Notas
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Mejor que cualquier refinería: aseguran 59 millones litros de huachicol en Guanajuato
El operativo dejó 10 tanques, tres unidades de carga y contenedores bajo resguardo mientras continúa la investigación federal.
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"Venía por mi hermana, pero no como hubiera querido": Hallan sin vida a estudiante de medicina desaparecida en Jalisco
La joven de 22 años Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina, estuvo desaparecida en Jalisco. Su familia confirmó su fallecimiento.
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"Ni siquiera vive ahí": Ricardo Sheffield tilda de arribista a Emmanuel Reyes y rechaza su aspiración por candidatura de León
Ricardo Sheffield explota contra su compañero morenista Emmanuel Reyes y lo llama “arribista” y afirma que ni vive en León.
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Citlali, de 15 años, desapareció en Celaya; activan Alerta AMBER
La Fiscalía de Guanajuato activó la Alerta AMBER para localizar a Citlali Jasmín López Álvarez, desaparecida en Celaya. Conoce sus señas particulares.
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"Que esos valores no se los hayan enseñado sus padres": Taquería en Celaya publica VIDEO de 4 jóvenes que se van sin pagar
Una taquería de Celaya exhibió en redes sociales a cuatro jóvenes que cenaron y se fueron sin pagar. Revisa el mensaje viral del negocio.
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Hallan laboratorio clandestino en Acámbaro, Guanajuato; aseguran más de 2.8 toneladas de sosa para drogas sintéticas
Autoridades localizaron un posible laboratorio clandestino en Acámbaro, Guanajuato, donde aseguraron más de 2.8 toneladas de sosa y otras sustancias.