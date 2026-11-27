La mañana de este viernes arrancará movida en dos frentes de la capital. La alcaldía Cuauhtémoc concentrará la mayor parte de la actividad —con especial carga en la colonia Doctores, donde coincidirán dos puntos de protesta—, mientras que al oriente habrá movilización sobre Avenida Tláhuac con posible traslado hacia la zona centro.

8:00 am | Col. Doctores (Cuauhtémoc): Cerca de 40 personas frente al Tribunal Superior de Justicia, en Av. Niños Héroes 119.

8:00 am | Lomas de San Lorenzo (Iztapalapa): Alrededor de 90 manifestantes en Av. Tláhuac 1742, con traslado previsto hacia los Juzgados Penales en Dr. Lavista 114 (Col. Doctores).

11:00 am | Col. Tabacalera (Cuauhtémoc): Cerca de 50 inconformes en las inmediaciones del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma 135.

11:00 am | Roma Norte (Cuauhtémoc): Reunión sobre Av. Oaxaca 58 por reclamos laborales del sector salud.