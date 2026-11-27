Si hoy tienes que cruzar la Ciudad de México (CDMX) por trabajo o planes de viernes, más vale checar el panorama vial antes de salir de casa. Este 27 de noviembre se esperan diversas marchas en CDMX, bloqueos y concentraciones que podrían frenar la circulación en puntos estratégicos desde temprana hora.
Para que ningún cierre te agarre desprevenido ni pierdas horas en el tráfico, en Azteca Noticias seguimos paso a paso el avance de los contingentes, los desvíos en el transporte público y las mejores vías de desahogo durante toda la jornada.
Reporte en VIVO: marchas, movilizaciones y afectaciones hoy 27 de noviembre
Reporte de marchas en CDMX al momento
Manifestantes frenan la circulación en Isabel la Católica y Venustiano Carranza
El paso por el Centro Histórico ya registra complicaciones esta mañana. La presencia de un grupo de manifestantes afecta el tránsito en el cruce de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, en la alcaldía Cuauhtémoc.
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Prevén cierres en Eje Central por marcha que saldrá de la colonia Doctores
Si circulas cerca de Salto del Agua o Bellas Artes antes del mediodía, anticipa tu paso. A las 10:00 de la mañana arrancará un recorrido desde Av. Dr. Río de la Loza 68 (frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) hacia la esquina de Eje Central y Madero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativa vial, utiliza Avenida Chapultepec o Fray Servando Teresa de Mier.
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Concentraciones hoy 27 de noviembre: calles y horarios a evitar en Cuauhtémoc e Iztapalapa
La mañana de este viernes arrancará movida en dos frentes de la capital. La alcaldía Cuauhtémoc concentrará la mayor parte de la actividad —con especial carga en la colonia Doctores, donde coincidirán dos puntos de protesta—, mientras que al oriente habrá movilización sobre Avenida Tláhuac con posible traslado hacia la zona centro.
8:00 am | Col. Doctores (Cuauhtémoc): Cerca de 40 personas frente al Tribunal Superior de Justicia, en Av. Niños Héroes 119.
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8:00 am | Lomas de San Lorenzo (Iztapalapa): Alrededor de 90 manifestantes en Av. Tláhuac 1742, con traslado previsto hacia los Juzgados Penales en Dr. Lavista 114 (Col. Doctores).
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11:00 am | Col. Tabacalera (Cuauhtémoc): Cerca de 50 inconformes en las inmediaciones del Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma 135.
11:00 am | Roma Norte (Cuauhtémoc): Reunión sobre Av. Oaxaca 58 por reclamos laborales del sector salud.