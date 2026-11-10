¡El cielo se ilumina este mes! México será el escenario de la lluvia de estrellas Táuridas durante noviembre 2026, un fenómeno astronómico famoso por sus brillantes y espectaculares “bolas de fuego”; te compartimos el día y hora exacta para disfrutar de este gran evento.

Para no perderte este espectáculo astronómico, es indispensable conocer las horas de mayor intensidad y las mejores ubicaciones de observación.

¿A qué hora ver el punto máximo de las Táuridas en México?

El punto máximo de las Táuridas del Norte en México ocurrirá la noche del 11 y 12 de noviembre, el momento en el que la constelación Tauro alcanza mayor altura en el cielo.

La mejor hora para ver la lluvia de estrellas será alrededor de la media noche y madrugada, especialmente entre las 00:00 horas y las 4:00 horas del jueves 12 de noviembre.

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Táuridas desde México?

¡Atención, mexicanos! La lluvia de estrellas Táuridas del Norte podrá verse desde cualquier punto de México mirando hacia el este durante la noche madrugada de este miércoles y jueves.

Para asegurar la mejor experiencia observando las lluvias de estrellas de este mes en México, la clave principal es alejarse por completo de la contaminación lumínica urbana y buscar cielos despejados.

Puedes acudir a parques nacionales o reservas para poder disfrutar de este evento.

Recomendaciones para poder ver la lluvia de estrellas en México

Según expertos, no es necesario el uso de telescopio para poder disfrutar de este espectáculo astronómico. Te compartimos algunas recomendaciones para disfrutar de la lluvia de estrellas Tráuridas.