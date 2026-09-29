Astronomía

Notas
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¿Cuándo será la mejor fecha de 2026 para ver Saturno en el cielo? ¡Está por llegar!
¿Quieres ver Saturno desde México? Este será el mejor momento de 2026 para observarlo en el cielo y conocer por qué esta fecha será tan especial.
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Mercurio se está encogiendo. Esto dicen los científicos
Mercurio se puede estar encogiendo más de lo que se esperaba. Sus arrugas y grietas revelan pistas sobre la evolución del planeta más cercano al sol.
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¿Cuándo veremos la Luna de Cosecha? Esta es la fecha y el origen de su nombre
La Luna de Cosecha iluminará el cielo en septiembre. Conoce cuándo será, cuál es el mejor momento para verla y por qué recibe este curioso nombre.
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"¿Estamos solos en el universo?" La importancia del telescopio Roman lanzado hoy al espacio
La NASA lanza con éxito el telescopio Nancy Grace Roman. Descubre cómo buscará exoplanetas y estudiará la energía oscura desde el espacio.
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¿A qué hora ver la transmisión de la NASA del eclipse solar en vivo si estás en México? Horario para hoy 12 de agosto
La NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto y te decimos la hora exacta en la que iniciará la cobertura para no te pierdas de este fenómeno astronómico único si te encuentras en México
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¿Por qué la NASA llamó Apophis al asteroide rozará la Tierra en 2029?
Apophis o asteroide Dios del Caos tiene fascinados a miles de astrónomos alrededor del mundo y al público en general por la cercanía que tendrá con el Planeta Tierra.