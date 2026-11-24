Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 24 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Baches, fugas, caída de árboles y otras afectaciones este martes
Material de construcción abandonado afecta calles de la Roma Norte, CDMX
¡Atención, capitalinos! Abandonan material de construcción en calles de la Roma Norte, provocando severas afectaciones viales en la zona; vecinos de la zona piden a las autoridades resolver esta situación lo más pronto posible.
Se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones al pasar por esta zona.