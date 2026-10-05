“No la está pasando bien": Abogado de víctima de agresión sexual en la Universidad de Cornell

El abogado de Jane Doe, estudiante de la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, quien sufrió una agresión sexual en 2024, asegura que su cliente sufre de acoso por parte de usuarios en redes sociales.

Abogado de Jane Doe denuncia acoso en redes sociales tras demanda a Cornell

Una demanda civil señala que varios integrantes de la fraternidad Chi Phi agredieron sexualmente a una joven identificada como Jane Doe, después de que presuntamente consumiera alcohol, marihuana y ketamina. El caso también generó cuestionamientos sobre la manera en que Cornell y las autoridades atendieron la denuncia.

Thomas Giuffra, abogado de Jane Doe, afirmó que su representada atraviesa una situación complicada debido a publicaciones falsas en internet que buscan identificarla tanto a ella como a otras mujeres.

“Ella no la está pasando bien. Está bajo asedio por falsas publicaciones en internet, intentando identificarla a ella y a otras mujeres. Eso es muy difícil y ha pasado por mucho”, declaró Giuffra a la cadena CNN.

Por qué se protege la identidad de Jane Doe en la demanda contra la fraternidad Chi Phi

El abogado agregó: “Están tratando de identificarla y avergonzarla”.

Giuffra también señaló que recibió cientos de mensajes de apoyo para la joven. “He recibido entre 300 y 500 correos electrónicos mostrando apoyo a Jane Doe y se los voy a enviar”, afirmó.

Cabe recordar que el uso del nombre Jane Doe en casos judiciales en la Unión Americana suele ser una forma para proteger la identidad de las víctimas. El nombre real es conocido sólo por las partes involucradas y por la corte.

Estudiantes de la Universidad de Cornell asistieron el jueves 1 de octubre de 2025 a una audiencia sobre agresión sexual, organizada por la Asamblea Estudiantil.

Durante la audiencia, celebrada en uno de los salones históricos de la institución, varios estudiantes relataron experiencias de violencia sexual, rompieron en llanto y criticaron la respuesta de la universidad. Algunos participantes pidieron no ser identificados ni grabados, debido a que afirmaron no sentirse seguros dentro del campus.

Qué pasó en la audiencia estudiantil sobre violencia sexual en Cornell

Sofia, una de las estudiantes que habló durante la audiencia, exigió que la universidad explique qué medidas toma para proteger a su comunidad.

“Los estudiantes merecen saber qué está haciendo nuestra universidad para protegernos. Merecemos saber que nuestra universidad nos creerá. Merecemos saber que cuando ocurre violencia sexual habrá responsabilidad”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

