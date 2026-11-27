Las bajas temperaturas ya se sienten en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) y salir de casa bien abrigado no es lo único que debes tomar en cuenta este sábado 28 de noviembre. Si tienes pensado utilizar tu automóvil, revisa cómo aplica el programa Hoy No Circula, qué placas deben descansar y si el frío modifica las restricciones vehiculares.

Al ser el último sábado del mes de noviembre, los vehículos con holograma 1 podrán circular sin ningún problema, ya que las restricciones son para los que tienen las siguientes características: holograma 2 y autos foráneos, es decir, no circulan aquellos que no cuenten con verificación voluntaria o una autorización reconocida.

Pero los vehículos que tengan holograma 0 y 00, vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con holograma exento, pueden circular sin restricciones.

¿Con cuánto dinero te pueden multar por no respetar el Hoy No Circula?

No cumplir con el programa puede representar una multa que afecte tu semana con una sanción vigente de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, el monto puede ir más allá de los 2 mil pesos hasta más de 3 mil pesos.

El programa del Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a.m. a 22:00 p.m. La restricción se aplicará en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex donde opera el programa.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Durante los primeros cuatro sábados del mes funciona de la siguiente manera: