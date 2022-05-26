Abuela del tirador en primaria de Uvalde, Texas, sigue viva

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó este miércoles que la abuela de Salvador Ramos, causante del tiroteo en una primaria de Uvalde, se encuentra con vida pero muy grave en un hospital de San Antonio.

Abbott detalló que Salvador Ramos disparó contra su abuela, Celia Martínez, antes de dirigirse a la escuela donde realizó el tiroteo que dejó más de 20 muertos y varios heridos, en su mayoría niños.

Además, el atacante de Texas compartió en redes sociales sus intenciones de iniciar un tiroteo, incluso de lastimar a su abuela.

De acuerdo con las autoridades, 30 minutos antes de llegar a la escuela, Salvador Ramos publicó tres mensajes: en el primer escribió “voy a dispararle a mi abuela”; en el segundo, “le disparé a mi abuela”, finalmente, “voy a disparar en una primaria”.

El gobernador de Texas también informó que fue la abuela de Salvador Ramos quien llamó a las autoridades para advertir que su nieto planeaba atacar una primaria, y que estaba armado.

Sin embargo, el tirador se dirigió a la escuela en su camioneta, al llegar descendió del vehículo protegido con un chaleco antibalas y se atrincheró en un salón, donde le disparó a los niños.

¿Qué se sabe de Salvador Ramos, causante del Tiroteo en Texas?

Salvador Ramos tenía 18 años de edad recién cumplidos. Nació en Dakota del Norte pero vivía con sus abuelos paternos, Rolando Reyes y Celia Martínez, muy cerca de la primaria donde cometió el tiroteo. La mamá de Salvador Ramos no vivía con ellos debido a que tenía problemas con drogas, y a su papá nunca lo conoció.

El atacante de Texas estudiaba en una secundaria de Uvalde, pero desertó y comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida.

Algunas personas que lo conocieron dijeron que Salvador Ramos era víctima de bullying en la escuela porque tartamudeaba, por la ropa que vestía y porque su familia era de bajos recursos. Otras lo describieron como “tranquilo” pero se fue haciendo agresivo.

