Muere abuelita de 85 años tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Ascensión “N”, de 86 años, estaba en el patio de su casa cuando hombres armados comenzaron a disparar contra una vivienda ubicada justo enfrente. Un proyectil la alcanzó y terminó con su vida.

¿Qué pasó en la colonia 10 de Mayo de Culiacán?

El ataque armado ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Girasol, entre 19 de Septiembre y 22 de Septiembre, en la colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado abrió fuego contra una casa de dos plantas. Los disparos impactaron la fachada y los cristales del inmueble.

Ascensión se encontraba en el exterior de su propio domicilio, frente a la vivienda atacada, cuando uno de los proyectiles la alcanzó.

La mujer sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar.

🚨Una mujer de 85 años fall3ció tras un at4qu3 arm4d0 en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán. Así ocurrieron los hechos…👇📲 #AztecaAlMomento #PoliciacaCuliacán https://t.co/MoJjfHr5Ff — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) October 4, 2026

¿Cómo murió la adulta mayor durante la balacera?

Las autoridades establecieron que Ascensión no se encontraba dentro de la casa contra la que iba dirigido el ataque. La mujer estaba en su domicilio y quedó en medio de la agresión.

Por ello, fue considerada una víctima colateral del ataque armado.

Vecinos que escucharon las detonaciones pidieron ayuda al 911. Poco después llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para asegurar la zona.

¿Quién atacó la vivienda en Culiacán?

Hasta el momento no se ha informado quiénes fueron los responsables de disparar contra el inmueble ni cuál habría sido el motivo de la agresión.

Tampoco se reportan personas detenidas por estos hechos.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y de la recolección de indicios para intentar establecer quiénes participaron en el ataque.

¿Qué pasó con la zona donde ocurrió el ataque?

El área fue acordonada mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes.

Los investigadores recabaron evidencias relacionadas con los disparos y comenzaron a integrar la carpeta de investigación.

Mientras tanto, familiares identificaron a la víctima como Ascensión “N”, de 86 años.