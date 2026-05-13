¿Ellos se encargan de nuestra seguridad? Cámara graba a policías golpeando a un conductor de grúa en Cunduacán, Tabasco

¡Otro abuso policial! Ahora fue en Cunduacán, Tabasco, cuando policías detuvieron a la fuerza a un chofer de grúa que no entendía por qué lo habían parado. La agresión quedó registrada en video y difundida, todo gracias a que la unidad contaba con cámaras que pusieron en evidencia a los policías.

El material es del pasado 4 de mayo sobre la Vía Corta a Cunduacán y exhibe lo que parece ser un atropello más por parte de quienes portan el uniforme.

“Nunca vieron que la grúa traía cámara”: video exhibe presunta golpiza de policías de #Cunduacán contra un gruero



Cunduacán, Tabasco.— Otra vez la policía de Tabasco está en el centro de la indignación.



Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que… pic.twitter.com/mTnRW7n539 — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 13, 2026

Los policías no se dieron cuenta que había cámaras

Lo que los policía probablemente ignoraban al momento de actuar es que la grúa contaba con una cámara frontal que registró cada segundo del la golpiza propinada al chofer. En el clip se escucha la confusión del trabajador: "¡Ora! ¿Qué pasó o qué?", pregunta mientras una patrulla le cierra el paso bruscamente.

Lejos de recibir una explicación del porqué la urgencia para detenerlo, el operador fue recibido con gritos de "¡Bájate, bájate!" y después recibido con golpes físicos que quedaron documentados en la grabación.

Policías ya tenían a un arrestado dentro de la patrulla

Un detalle que no pasó desapercibido es que, dentro de la patrulla que interceptó al chofer, se alcanza a ver a otra persona que ya estaba esposada. Esto provocó dudas sobre qué tipo de operativo realizaban los policías.

¿Qué dijo el ayuntamiento de Cunduacán sobre el abuso policial?

A pesar de que el video tiene días circulando y la indignación crece, el Ayuntamiento de Cunduacán no ha dicho ni comunicado ni una sola palabra. No hay pronunciamiento, no hay nombres de los elementos ni una aclaración sobre cuál fue el motivo de la detención.

Este silencio administrativo solo ha despertado sospechas de que el hecho quedó impune.

Basuras! Policías AGREDEN a Gruero!



Elementos policiacos de #Cunduacán #Tabasco someten violentamente a un operador de grúa, sin motivo!

Y el gobierno municipal aún no emite postura ni da de baja a estas LACRAS con uniforme. #PrensaCallejera pic.twitter.com/Z1AqxlTici — PrensaCallejera (@PrensaCallejera) May 13, 2026

La desconfianza hacia la policía en Tabasco

La molestia de la gente que vio el video y de la población de Tabasco viene de una acumulación de reportes similares donde agentes de seguridad son señalados por intimidar a civiles.

Mientras se asegura que las autoridades se encargan de cuidarnos, en muchos casos, la realidad es que ellos mismos son los que amedrentan e intimidan a la población.

Por ahora, la única prueba de justicia que tiene el trabajador es el video que él mismo grabó. Sin una postura oficial, el caso queda sin castigos para los responsables.