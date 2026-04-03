Conductor viaja de Edomex a CDMX y policías lo asaltan: le roban más de 3 mdp

Un conductor que había salido del Estado de México (Edomex) fue víctima de un robo presuntamente por parte de tres policías de la Ciudad de México (CDMX), quienes le robaron más de 3 millones de pesos en efectivo.

El caso fue reportado ante las autoridades y otros oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a los policías presuntamente implicados en el robo millonario contra el automovilista.

Conductor que viajó del Edomex a CDMX traía dos bolsas con dinero

Policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito, en coordinación con personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC detuvieron a tres oficiales.

Los probables responsables presuntamente participaron en el robo de dos bolsas con dinero en efectivo al tripulante de un vehículo color negro que circulaba en calles de la alcaldía Cuauhtémoc proveniente del Estado de México.

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Encuentran vehículos en los que viajaban policías de CDMX acusados de robo

Oficiales comenzaron con la búsqueda de los presuntos responsables y tras labores de monitoreo en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), localizaron los dos vehículos en los que los policías señalados como probables responsables viajaban.

Al tener la ubicación de las unidades, los policías acusados del robo fueron interceptados en la colonias Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero y Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Investigan a tres policías de CDMX acusados de robo millonario

Los tres policías de 28, 32 y 36 años de edad presuntamente implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos.

"La SSC no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución y que demeriten el trabajo realizado por quienes cumplen con vocación y compromiso la encomienda de proteger y servir; todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados policías, seran investigados y sancionados. No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulnerando a la ciudadanía", informó la institución.

