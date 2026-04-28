VIDEO: "¡No estamos vendiendo eso!": Policías de Tabasco entran a la fuerza a local de birria y se llevan cargamento de cerveza

¡Sin orden judicial y por la fuerza! Dueños de un negocio de Birria denunciaron un abuso por parte de un grupo de policías en Tabasco tras entrar a la fuerza al local y llevarse un cargamento de cervezas que no estaban a la venta.

El video de los hechos se viralizó en redes sociales, desatando la indignación de las y los usuarios de las plataformas.

No dieron explicaciones: El momento en el que agentes se llevan la carga de cerveza

"Es que no estamos nosotros vendiendo esto". Según los dueños del local, los elementos de seguridad entraron al lugar por la fuerza y sin mediar palabra, comenzaron a llevar el cargamento de cerveza, el cual se encontraba justo en la entrada y tapado con una manta.

"¿Dónde hay alguna abierta? (...) No se está vendiendo, no se pueden llevar algo", se escucha decir a las personas que están dentro del local.

En el video se puede ver cómo los policías se pasan las cajas de una en una, sacándolas del local y cargándolas en la patrulla. Los elementos no explicaron la razón por la que se llevaban las bebidas alcohólicas, mientras los comerciantes anotaban el número de la patrulla.

Denuncia en Villahermosa, Tabasco...



Dueños de una birriería acusan que policías se llevaron un cargamento de cervezas de su local.



Los hechos ocurrieron durante el desfile de la feria, cuando los oficiales argumentaron que violaban la prohibición de venta en vía pública.



Los… pic.twitter.com/5NzQkkwPxf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

"Es un atropello": Comerciantes denuncian abuso policial en Tabasco

Los dueños del negocio de birria aseguran que esto es un atropello, pues no se les dio un oficio, acta u orden judicial, en el que se explique las razones por el decomiso de las cajas de cerveza.

Mientras los elementos de seguridad se llevaban las bebidas alcohólicas, los dueños del establecimiento explicaron que ellos no estaban vendiendo las cerveza, que incluso no eran de ellos; sin embargo, no los escucharon.

¿Ley Seca por desfile en Tabasco? La posible razón detrás del decomiso de cervezas

Aunque no hay una razón oficial por la que los policías decomisaran el cargamento de cerveza del negocio de birria en Tabasco, se cree que el motivo podría ser la prohibición de bebidas alcohólicas por el desfile del fin de semana.

Por el momento, las autoridades del estado o algún elemento de policía no han dado una declaración respecto a los hechos ocurridos en este negocio, por lo que se desconoce su postura.

"Es que no estamos vendiendo esto. A ver, ¿dónde hay una abierta? No se está vendiendo, tampoco hay algo guardado, señores no estamos vendiendo nada nosotros", se puede escuchar en el video difundido en redes sociales.