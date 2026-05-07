VIDEO | Graban a policía de CDMX disparar en Tepito en pelea de mujeres y mata a hombre

El barrio de Tepito vivió otro capítulo de violencia y en esta ocasión, un policía de la Ciudad de México (CDMX), está involucrado tras disparar y provocar la muerte de un hombre al intentar separar a unas mujeres que estaban peleándose a espaldas del Mercado de La Lagunilla.

La rila entre varias mujeres se registró en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, lugar al que arribó un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encontraba cerca al recibir el reporte de la pelea.

Hombre sale de su casa y golpea a policía de CDMX en Tepito

De acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX, el oficial patrullaba por la zona cuando intervino para tratar de disuadir la riña y separar a las involucradas.

Mientras esto ocurría, de una unidad habitacional salieron varios hombres y uno de ellos comenzó a golpear al oficial varias veces, moento en el que el policía sacó su arma y, al ver en riesgo su integridad, disparó para dispersar a los agresores.

Captan a policía de CDMX disparar en Tepito y matar a hombre

Una cámara de seguridad privada captó el momento.

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron al hombre de 25 años de edad sin signos vitales por heridas de arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y las indagatorias del caso.

¿Qué pasó con el policía de CDMX acusado de matar a hombre en Tepito?

En tanto, el policía fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos.