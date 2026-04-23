Traición a la placa: detienen a 10 por robo a transporte en Jilotzingo; seis eran policías en activo

Diez personas fueron detenidas tras un robo con violencia a transporte de carga en Jilotzingo, Estado de México (Edomex); entre los asegurados hay seis policías municipales en activo.

Policías detenidos tras robo de transporte de carga en Jilotzingo

Un robo con violencia a transporte de carga dejó al descubierto una operación coordinada en la que incluso participaron policías en activo.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santa María Mazatla, donde los implicados cerraron el paso a un tractocamión, obligaron al conductor a descender de la unidad y dispararon contra el personal de custodia.

Tras el reporte, la unidad fue ubicada más tarde sobre la carretera Naucalpan–Ixtlahuaca. En ese punto, policías municipales fueron sorprendidos descargando neumáticos del tractocamión hacia una camioneta, mientras otros elementos resguardaban la zona a bordo de una patrulla, lo que evidenció la participación directa de autoridades locales en el ilícito.

Diez personas fueron detenidas tras un robo con violencia a transporte de carga en #Jilotzingo, @Edomex



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Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, cuatro cortas y una larga, así como cargadores, cartuchos, teléfonos celulares, dos unidades oficiales, un vehículo adicional y la mercancía robada.

En medio de la intervención, un hombre que se identificó como director de Seguridad del municipio intentó deslindarse de los hechos e incluso ofreció dinero para evitar consecuencias legales, motivo por el cual también fue detenido.

Todos los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga en Atizapán de Zaragoza, donde ya se integra la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

El dilema de los traileros: trabajar bajo fuego o renunciar

El oficio de los traileros en México ha dejado de ser una labor de logística para convertirse en una profesión de alto riesgo.

Ya no basta con saber manejar unidades pesadas; ahora, los operadores deben aprender a sobrevivir durante la ruta.

Las carreteras del país, especialmente en el centro y el Bajío, se han transformado en escenarios de emboscadas donde la moneda de cambio es la vida.

¡Rutas de terror en México! El dilema de los traileros: trabajar bajo fuego o renunciar

Según expertos en seguridad de autotransporte, hoy en día casi 9 de cada 10 asaltos en carretera se perpetran con violencia extrema. Ya no se trata de un simple “alto"; ahora, los delincuentes utilizan armas de fuego en el 80% de los intentos de atraco para disuadir al operador.

Si el chofer no se detiene, los delincuentes no dudan en seguir disparando a la cabina, convirtiendo el parabrisas en un blanco directo.