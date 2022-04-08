La Academia veta a Will Smith de los Oscar por 10 años

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas informó que vetó al actor Will Smith por 10 años de todos sus eventos incluidos los premios Oscar, como sanción por la bofetada que le dio a Chris Rock.

“Por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, comunicó la Academia este viernes.

En un comunicado, el presidente de la Academia, David Rubin indicó que la 94 edición de los Oscar debía ser una celebración tranquila igual que las anteriores,, "sin embargo, esos momentos se vieron eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos del señor Will Smith en el escenario".

will smith defendiendo a su esposa de esa forma ayuda me saque de pedo y ni se si fue actuado o cómo #Oscars

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Añadió que la Academia no actuó adecuadamente ante la situación y lamentó no haber tomado acciones inmediatas durante la transmisión.

“Esta fue una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes".

Will Smith renuncia a la Academia

Por su parte, Will Smith dijo: "acepto y respeto la decisión de la Academia". El actor renunció a la Academia el pasado 1 de abril, tras ofrecerle una disculpa a Chris Rock.

En la pasada ceremonia de los premios Oscar el actor Will Smith subió al escenario y golpeó en la cara al presentador Chris Rock, luego de que él hiciera una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett.

Menos de una hora después, Will Smith ganó un Oscar y pronunció una discurso entre lágrimas donde mencionó que esperaba que lo volvieran invitar al evento. Luego se le vio bailando en la fiesta anual de Vanity Fair posterior a los Oscar.

La broma de Chris Rock sobre Pinkett Smith hacía referencia a la película de 1997 'G.I. Jane', en la que la actriz Demi Moore se afeitaba la cabeza.