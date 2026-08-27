¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Acapulco? Regiones que serán parte del simulacro del 19 de septiembre; todo lo que debes saber

Atención, ciudadanos. El 19 de septiembre 2026 se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio en el que se activará la alerta sísmica en distintas regiones de México, entre ellas Guerrero, pero ¿qué regiones serán parte de está actividad? Te compartimos todo lo que necesitas saber.

El escenario del Segundo Simulacro Nacional será bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, según las autoridades de la región.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Guerrero este 19 de septiembre 2026?

No entres en pánico. La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco reveló que el Segundo Simulacro Nacional se realizará alrededor de las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre 2026 en distintas regiones de Guerrero con la activación de la alerta sísmica.

La alarma sonará en los altavoces públicos, estaciones de radio, canales de televisión y la alerta en los teléfonos celulares de la región.

¿En qué municipios y regiones de Guerrero se activará la alerta sísmica en septiembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero compartió la lista de los municipios de Guerrero en el que sonará la alerta sísmica el sábado 19 de septiembre.



Acapulco de Juárez

Chilpancingo de los Bravo

Coyuca de Benítez

San Marcos

Benito Juárez , San Jerónimo

, San Jerónimo Tixtla de Guerrero

Mochitlán

Eduardo Neri, Zumpango del Río

A pesar de que los altavoces sólo se concentrarán en estas zonas, el sistema de alerta por telefonía celular llegará de forma simultánea en todos los celulares de la región con un mensaje de texto con sonido y vibración, el cual llegará a todos los municipios de Guerrero.

¿Cómo funcionará el mensaje de alerta sísmica en los celulares?

El mensaje de la alerta sísmica llegará en forma de una notificación emergente de texto, el cual interrumpe la pantalla de forma prioritaria, acompañada de un sonido estridente y vibración continúa durante aproximadamente ocho segundos.

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México”.