Simulacro del 19 de septiembre: ¿Se activará la alerta sísmica en celulares cuyas líneas telefónicas no se registraron?

El 19 de septiembre 2026 se realizará el Simulacro Nacional, un ejercicio en el que se activará la alerta sísmica en los celulares de México, reviviendo las dudas sobre si los dispositivos que no vinculen sus líneas recibirán esta notificación. Esto se sabe.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares de México?

La alerta sísmica sonará en los celulares alrededor de las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre, esto como parte del Segundo Simulacro Nacional, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El ejercicio se llevará a cabo de forma nacional, por lo que la alerta sísmica sonará en la Ciudad de México, Estado de México y otras regiones de la República Mexicana.

¿Funcionará la alerta sísmica en los celulares que no registraron su línea?

No entres en pánico. La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que aunque los usuarios perderán ciertos servicios, los celulares SÍ recibirán la alerta sísmica en sus pantallas y se emitirá el sonido de emergencia sin importar si la línea está o no vinculada.

Al tratarse de un protocolo de protección civil, la recepción de estos avisos no está condicionada a la vinculación de datos personales.

🚨 ¡La prevención nos prepara para actuar!



Este 19 de septiembre, a las 12:00 horas, participa en el #SegundoSimulacroNacional2026. Conoce cómo actuar ante una emergencia y recuerda #LaPrevenciónNuestraFuerza. 🤝⚠️ pic.twitter.com/hFeOfXnZ9Y — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) August 13, 2026

¿Cómo funcionará el mensaje de alerta sísmica en los celulares?

El mensaje de la alerta sísmica llegará en forma de una notificación emergente de texto, el cual interrumpe la pantalla de forma prioritaria, acompañada de un sonido estridente y vibración continúa durante aproximadamente ocho segundos.

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México”.

¿Qué hacer si tu celular no emitió la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional?

Si no recibiste la notificación de la alerta sísmica en tu celular se debe a que la falla ocurre porque las Alertas Inalámbricas de Emergencia o Alertas Gubernamentales se encuentran desactivadas por defecto en la configuración del teléfono, pero ¿qué hacer en caso de que no te llegue el mensaje?

ANDROID:

Entra a Ajustes o Configuración.

Ve al apartado de Seguridad y emergencia.

Busca la opción Alertas de emergencia inalámbricas.

Asegúrate de tener activadas las casillas de Permitir alertas, Alertas extremas, Alertas graves y Alertas de prueba.

IOS: