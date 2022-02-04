VIDEO: Accidente de autobús en Colombia deja 4 venezolanos muertos

En Colombia, un autobús sufrió un accidente y quedó al borde de un puente, cerca de caer al vacío en La Magdalena, aparentemente, el camión transportaba a migrantes venezolanos.

El accidente vial ocurrió en el km 52 en el tramo vial rumichaca - pasto sobre el puente Magdalena, donde fallecieron cuatro personas y otras 16 fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Además, en medio del caos, varios niños y mujeres venezolanos fueron rescatados con heridas, algunos permanecen con pronóstico reservado.

Las autoridades de Colombia confirmaron que el autobús transportaba a más de 20 personas, la mayoría eran venezolanos que buscaban cruzar a Ecuador; sin embargo, también aclararon que todos los pasajeros llevaban sus papeles al día y en orden, por lo que aseguraron que no se trató de transporte ilegal.

Así fue el impresionante accidente de tránsito en la vía panamericana sur entre Pasto e Ipiales en el puente La Magdalena en el sector de El Placer que le costó la vida a seis personas entre ellas dos mejores de edad, el conductor y tres adultos más. 18 heridos deja esta tragedia pic.twitter.com/mLrM7TZh9v — @paulocesarpaz™ (@paulocesarpaz) February 4, 2022

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús en Colombia?

El autobús partió desde Maicao y tenía como punto de llegada la frontera con Ecuador. De acuerdo con las autoridades de Colombia, el vehículo se quedó sin frenos y al pasar por una curva, éste se volcó y terminó al borde del abismo.

El conductor del autobús relató que el auto se quedó sin frenos y chocó contra el muro de uno de los puentes, situado sobre una curva: “estuvimos muy cerca de irnos al abismo”, indicó a medios locales.

En algunos videos se aprecia el momento en que el autobús se derrapó y a su paso se llevó varios postes, después quedó incrustado en uno de ellos, lo que impidió que cayera del puente.

Las autoridades de Colombia informaron que aún revisan parte del peñasco para asegurarse que ninguno de los pasajeros se saliera del autobús y cayera al fondo del abismo, por lo que están haciendo verificaciones con drones.

La policía de Colombia añadió que en la vía donde se chocó el autobús, los accidentes son continuos debido a la imprudencia de los conductores y en muchos casos por el mal estado de los autos que circulan por la avenida.

