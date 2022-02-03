Explota buque de petróleo con 10 personas a bordo en Nigeria

En Nigeria, explotó un buque de producción y almacenamiento de petróleo frente a las costas del país Áfricano; por el momento se desconoce si hay víctimas tras el incidente, pues había 10 miembros de la tripulación a bordo al momento de la explosión. Tampoco se conoce la cantidad de crudo que se derramó en el mar.

Joe Sunday, asistente del timonel, declaró que él se encontraba en una de las embarcaciones que se dirigía a la zona del accidente para recoger a algunos de los tripulantes que debían tomarse un descanso del trabajo; sin embargo, al llegar encontraron al buque consumido por el fuego.

Por su parte, Tiby Tea, presidente de la Unión Marítima de la Autoridad Portuaria de Nigeria en Warri, confirmó que los dos botes enviados a buque de producción y almacenamiento de petróleo regresaron sin tripulantes debido a que no encontraron a nadie.

Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL) de Nigeria informó este jueves que las llamas habían envuelto al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Trinity Spirit después de la explosión que se registró el miércoles.

BREAKING: Trinity Spirit Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessel with a capacity to process up to 22K barrels of oil per day, inject up to 40K barrels of water per day and store 2 million barrels of oil, exploded, caught fire and sunk off the coast of #Nigeria. pic.twitter.com/81mEt8OASF — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2022

De acuerdo con la página de Sepcol, el buque Trinity Spirit puede procesar hasta 22 mil barriles de petróleo al día y almacenar hasta dos millones de barriles. Y según la agencia Reuters, la embarcación aguardaba alrededor de 50 mil barriles cuando explotó.

Mientras tanto, SEPCOL, que está en suspensión de pagos, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre cuánto crudo estaba almacenando en el buque Trinity Spirit en el momento de la explosión.

Tailandia y Perú, zona de desastre por derrame de petróleo

Una playa en el este de Tailandia fue declarada zona de desastre el sábado 29 de enero debido a que el derrame de petróleo de un oleoducto submarino ubicado en el golfo de Tailandia continuó llegando a la costa y ennegreciendo la arena.

La noche del martes 25 de enero se produjo la fuga del oleoducto propiedad de Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) la cual fue controlada un día después de derramar aproximadamente 50 mil litros de petróleo en el océano a 20 km (12 millas) de la costa este industrializada del país.

Y en Perú, se registraron dos derrames de petróleo. El segundo se produjo mientras retiraban un ducto submarino de la refinería La Pampilla operada por la compañía española Repsol, en la provincia del Callao, justo cuando intentaban limpiar la primera fuga derivada del tsunami en Tonga.

