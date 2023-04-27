A 36 años de la tragedia de Chernobyl, ¿cuándo volverá a ser habitable la ciudad del desastre nuclear?

En 1986 ocurrió la tragedia nuclear y ambiental más grande en la historia de la humanidad, concretamente un 26 de abril dentro de la Central Nucelar Vladimir Ilich Lenin, donde explotó un reactor durante una prueba de seguridad y dio origen el Accidente de Chernobyl, en norte de Ucrania, el cual dejó un daño irreparable a miles de ciudadanos y a la zona cercana del desastre.

Más allá de las decenas de muertes que ocasionó la exposición directa e indirecta de la radiación, una de las escenas más desgarradoras del suceso se centra en la ciudad de Pripiat, la cual estaba a menos de tres kilómetros de la central nuclear que estalló, motivo por el que tuvieron que desalojar de un día para otro y dejar las huellas de toda una comunidad en una "ciudad fantasma".

¿Cuándo va a volver a ser habitable Chernobyl?

Tras la tragedia de Chernobyl, la entonces Unión Soviética evacuó a más de 300 mil personas y estableció un perímetro de 30 kilómetros alrededor para evitar seguir dañando la salud de las personas con las más de 200 toneladas de material radiactivo que quedaron en el aire tras la explosión, lo cual dejó inhabitable desde entonces las zonas cercas y, en especial, la ciudad de Pripiat.

El accidente de Chernobyl dejó a la ciudad de Pripiat completamente inhabitable|Unsplash/Yasemin Atalay

Distintos estudios han estimado varias cantidades de años para que Chernobyl y sus alrededores vuelvan a ser habitables, los cuales van desde los 180 años en zonas perimetrales, hasta los 20 mil años cerca de la zona cero, por lo que se trata de una demarcación sentenciada por los altos niveles de radiación que siguen emanando de la central nuclear.

¿Por qué es inhabitable Chernobyl?

El desastre nuclear de Chernobyl, ocasionado por la explosión y contaminación con los elementos radiactivos que tenía el reactor, dejó inhabitable toda zona aledaña debido a que continúan contaminadas con isótopos radiactivos como el cesio 137, el estroncio 90 y el yodo 131, nocivos para los humanos durante una constante exposición.

¿Cuántos muertos hubo en el desastre nuclear de Chernobyl?

Los primeros reportes por parte de las autoridades soviéticas indicaron al menos 28 muertos por el accidente, además de un centenar de heridos; sin embargo, las enfermedades que dejó esta exposición y las eventuales muertes no son contempladas dentro de las víctimas fatales.

De acuerdo con el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, en su momento informaron que más de 6 mil niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides debido a la radiación a la que terminaron expuestos, por lo que las magnitudes a la salud de la tragedia de Chernobyl siguen siendo desconocidas en su totalidad.

