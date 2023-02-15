¿Qué está pasando en Ohio y por qué le dicen el “Chernobyl de EU”?

Una situación de emergencia se vive en Ohio, Estados Unidos desde hace dos semanas. Se trata de un colosal incendio muy cerca de la frontera con Pensilvania y producido por el descarrilamiento de un tren el pasado 3 de febrero. Lo grave de la situación es que de los 50 vagones del ferrocarril que quedaron destrazados, 10 de ellos transportaban sustancias químicas.

Esto ocurrió en la zona de East Palestine durante la noche, quienes vieron cómo creció el fuego durante las horas siguientes, mismo que tardó en controlarse y que generó múltiples imágenes alarmantes por la magnitud de la nube que cubrió a toda la comunidad, por lo que los habitantes fueron evacuados por el riesgo de una explosión fulminante.

Esto derivó en una decisión controversial por parte de la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio, quienes iniciaron con la "liberación controlada" de gases tóxicos para evitar el riesgo de una gran explosión, pero sobre todo para evitar que se saliera de control la expulsión de químicos, en especial el de cloruro de vinilo, el que más preocupa a los investigadores.

¿Por qué le dicen el Chernobyl de Ohio?

Lo que ha levantado las alarmas de Estados Unidos y el mundo es la contaminación ambiental que ha provocado esta liberación controlada de gases tóxicos, ya que fue una decisión tomada ante el riesgo de una explosión y por no poder rescatar el cloruro de vinilo, el químico con más riesgos a la salud.

Los daños al medio ambiente aún no son tangibles, pues desde el 6 de febrero comenzó la liberación al aire, suelo y agua de todos los químicos, pues además del cloruro de vinilo, también hay reportes de acrilato de butilo, acrilato de 2-etilhexilo y éter monobutílico de etilenglicol, por lo que las personas han comenzado a comparar el desastre con lo que se vivió en Chernobyl en 1985, aunque en aquel entonces fue de carácter nuclear.

La preocupación de la gente no la ha podido contolar la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés), quienes han monitoreado la situación del aire y medio ambiente sin registrar niveles preocupantes de contaminación en todo East Palestine. Así como empresas privadas de distribución de agua, quienes aseguran que no hay riesgo de contaminación para los habitantes.

Desde entonces se han analizado más de 300 viviendas sin detectar índices de cloruro de vinilo ni cloruro de hidrógeno, sustancias que preocupan por estar relacionadas con enfermedades potencialmente mortales e incluso con el desarrollo de cáncer, por lo que la comunidad se encuentra preocupada por la emergencia ambiental que sacude su ciudad.

Inicia la “liberación controlada” de gases tóxicos en Ohio por un accidente|REUTERS

"El Chernobyl de EU" se ha convertido en tendencia debido a distintos reportes en redes sociales de animales y peces muertos cerca de la zona del incendio, además de supuestos testimonios de ciudadanos que percibieron olores químicos, pero sobre todo por la detención temporal de un periodista que acudió a una rueda de prensa y que supuestamente no habría acatado las órdenes de las autoridades.

El senador republicano por Ohio, J. D. Vance, escribió en su cuenta de Twitter que se trataba de "complejo desastre medioambiental" y que tendrá que ser estudiado a largo plazo.

¿Qué es el cloruro de vinilo?

De acuerdo con la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio, la liberación de gases tóxicos de los vagones es por un producto: el cloruro de vinilo. Esta sustancia es un gas incoloro producido industrialmente que se quema fácilmente y se usa principalmente en la fabricación de tuberías de cloruro de polivinilo (PVC) y otros productos, según el Instituto Nacional del Cáncer. También es un subproducto del humo del cigarrillo y precursor del plástico.

