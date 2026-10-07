Choque entre dos tráileres deja un saldo fatal en Tijuana
Bomberos y paramédicos acudieron al sitio mientras se realizan las primeras labores de atención y rescate.
Un fuerte choque entre dos tráileres se registró la tarde de este martes sobre la carretera a Tijuana, Baja California, a la altura de Pavarotti, donde una de las unidades terminó envuelta en llamas.
El impacto provocó la movilización de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.
¿Qué pasó en la carretera a Tijuana?
De acuerdo con los primeros reportes, los dos vehículos de carga chocaron por causas que todavía no han sido determinadas. Tras la colisión, uno de los tráileres comenzó a incendiarse.
Al menos dos máquinas del Cuerpo de Bomberos fueron desplegadas para controlar el fuego, mientras paramédicos revisaban a las personas involucradas.
🚨#AlertaADN Se registró un choque entre dos camiones de carga en la carretera Mexicali-Tijuana; de manera preliminar se habla de dos muertos https://t.co/wczEYtd5WV— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2026
De manera preliminar se reportan dos muertos y algunas personas lesionadas, aunque todavía no se confirma cuántas son ni la gravedad de sus heridas.
La presencia de las unidades de emergencia podría generar tráfico y complicaciones para quienes circulan por la zona, por lo que se recomienda manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
La información sigue en desarrollo. Las autoridades continúan con las labores de atención y se espera que posteriormente se conozcan más detalles sobre las causas del accidente y el número exacto de víctimas.