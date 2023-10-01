Volcadura de camión en Chiapas, deja al menos 10 migrantes muertos

Al menos 10 mujeres migrantes perdieron la vida cuando el camión en el que se transportaban sufriera una volcadura en la carretera federal de la Costa a la altura del kilómetro 134 en el tramo Pijijiapan – Tonala en el estado de Chiapas; una de ellas menor de edad.

El Instituto Nacional de Migración (INM), también se registraron alrededor de 17 mujeres heridas, entre ellas cuatro menores de edad; la mayoría de las migrantes afectadas eran originarias de Cuba y Venezuela.

Se aclaró que se establecerá comunicación con las autoridades consulares con el fin de iniciar el procedimiento administrativo para la repartición de los cuerpos a su país de origen, además de estar al tanto de la evolución del estado de salud de las mujeres migrantes que resultaron heridas de gravedad.

#Comunicado 📄 Atiende @INAMI_mx a personas de nacionalidad cubana 🇨🇺, víctimas de un accidente carretero en Pijijiapan-Tonalá, #Chiapas; el saldo es de 10 fallecidas y 17 lesionadas graves.

🔗 https://t.co/IlFo2EfWz0 pic.twitter.com/jtsp1NLzw5 — INM (@INAMI_mx) October 1, 2023

Migrantes heridos fueron trasladados al hospital

A través de sus redes sociales, elementos de Protección Civil en Chiapas declararon que del total de las mujeres migrantes heridas de gravedad, solo 16 de ellas fueron trasladadas al Hospital de la Ciudad de Pijijiapan, mientras que una fue canalizada en un hospital del municipio de Huixtla.

Cabe señalar que está en trámite el traslado de dos menores de edad al Hospital Pediátrico en Tuxtla Gutiérrez.

En la atención a la emergencia se activaron la Secretaría de Protección Civil Pijijiapan, Chiapas, policía municipal, Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

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