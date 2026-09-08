¡Fatal accidente en Chiapas! Camión de volteo impacta a autobús; hay un muerto y 19 heridos

Un accidente vehicular registrado a la altura del puente San Nicolás, en el municipio de Mapastepec, Chiapas, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y 19 personas trasladadas para recibir atención médica.

De acuerdo con la información disponible, las personas que resultaron afectadas fueron llevadas al Hospital Rural General de Mapastepec, donde reciben atención médica tras el accidente.

Accidente en Mapastepec moviliza a cuerpos de emergencia

El hecho ocurrió a la altura del puente San Nicolás, en Mapastepec, donde continúan las acciones de atención y coordinación por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de una persona como consecuencia del accidente. No se han proporcionado mayores detalles sobre su identidad.

Ante esta situación, se recomienda a quienes circulen por la zona hacerlo con precaución y atender las indicaciones de las autoridades, debido a la presencia de unidades de emergencia y personal que permanece realizando labores de atención.

¿Tuviste un accidente en carretera? Esto debes hacer para pedir ayuda

Un accidente o una falla mecánica en carretera puede ocurrir en cuestión de segundos. Si te encuentras en una situación de emergencia, lo más importante es pedir auxilio y proporcionar la ubicación exacta para facilitar la llegada de los servicios de atención.

En México existen distintas instituciones que pueden intervenir ante un accidente, una emergencia médica o algún problema durante el trayecto, entre ellas la Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos y Ángeles Verdes.

Si se trata de una emergencia, el 911 es el número nacional para solicitar ayuda. Al realizar el reporte, procura indicar en qué carretera te encuentras, el sentido de circulación, el kilómetro aproximado y qué ocurrió, siempre que tengas esa información y puedas proporcionarla sin ponerte en riesgo.

¿A qué número llamar si tu auto falla en carretera?

Una avería también puede convertirse en un riesgo cuando ocurre en una carretera de alta velocidad o en una zona con poca visibilidad. Por ello, si tu vehículo presenta una falla, busca colocarte en un sitio seguro y solicita asistencia.

Entre los servicios que históricamente han atendido situaciones relacionadas con los viajes por carretera se encuentran Capufe, la Guardia Nacional y Ángeles Verdes, además de los servicios de emergencia.

Antes de llamar, identifica tu ubicación lo mejor posible. Saber el nombre de la carretera, dirección, kilómetro o algún punto de referencia puede ayudar a que los cuerpos de auxilio ubiquen el lugar con mayor facilidad.

