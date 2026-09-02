Accidente en Ecatepec deja dos lesionados tras choque de camioneta sin frenos contra una vivienda

Una camioneta de carga sufrió un accidente en Ecatepec durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre, luego de quedarse presuntamente sin frenos mientras descendía por una pendiente de la colonia La Presa; la unidad terminó contra un domicilio y dejó dos personas lesionadas.

El percance ocurrió en la calle Río Chiflón, en la zona de Tulpetlac, donde el vehículo también derribó un árbol y un poste antes de detener su marcha; el conductor y su acompañante recibieron atención de cuerpos de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente en La Presa?

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba por una pendiente cuando habría presentado una falla en el sistema de frenos; ante la pérdida de control, el conductor no pudo detener la unidad durante el descenso.

La camioneta, una Nissan con capacidad aproximada de 1.5 toneladas y que transportaba mercancía, siguió su trayectoria hasta impactarse contra una vivienda ubicada en la zona.

El choque provocó daños en el inmueble y dejó afectaciones adicionales en la vía pública, después de que la unidad golpeara y derribara un árbol y un poste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOBLE ACCIDENTE DESATA CAOS EN VIADUCTO: CHOQUE MÚLTIPLE INVOLUCRA A 8 VEHÍCULOS FRENTE A CIUDAD DEPORTIVA; NO HAY NI UNA PATRULLA

🚚 Una camioneta de carga se quedó sin frenos en una pendiente de la colonia La Presa, #Ecatepec.



El vehículo derribó un árbol y un poste tras el impacto. El conductor y su acompañante resultaron lesionados y fueron atendidos por bomberos y Protección Civil.



Se espera que el… pic.twitter.com/o2XhRi5vos — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Bomberos y Protección Civil atendieron a los lesionados

Tras el accidente, elementos de Rescate Urbano de Ecatepec y personal de Protección Civil acudieron al sitio para atender la emergencia y revisar a las personas involucradas.

El conductor y su acompañante resultaron lesionados como consecuencia del percance; ambos fueron valorados por los servicios de emergencia que acudieron a la colonia La Presa.

Las labores también se concentraron en revisar las condiciones del lugar y realizar las maniobras necesarias después del impacto contra la vivienda.

¿Qué pasará con los daños de la vivienda?

Además de las personas lesionadas, el accidente dejó daños materiales tanto en el domicilio como en la infraestructura ubicada en el trayecto de la camioneta.

Por ahora, se espera que el seguro de la unidad intervenga para determinar la cobertura correspondiente por las afectaciones ocasionadas durante el percance.